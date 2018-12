Romelu Lukaku wil zich later op het trainerschap richten:“In België word ik nog altijd als Afrikaan aanzien” KTH/MDB

07 december 2018

20u07

Bron: OTRO 0 Rode Duivels Nadat Romelu Lukaku eerder al verraste door mee te geven dat hij speelde met de gedachten om na het EK 2020 te stoppen als Rode Duivel, kijkt de spits nu nog wat verder vooruit. “Ik wil de eerste succesvolle Afrikaanse trainer worden”, liet Lukaku aan online platform OTRO weten.

“Ik denk er wel aan om te stoppen na het EK in 2020. Nog twee jaar en dan mogen ze mijn rol overnemen.” Het waren enkele opvallende quotes die Romelu Lukaku in augustus liet optekenen door ‘Business Insider’. Nu kijkt de spits van Manchester United nog wat verder vooruit. Na zijn actieve voetbalcarrière wil hij zich storten op het trainerschap. “Als ik eerlijk mag zijn, wil ik de eerste succesvolle Afrikaanse trainer worden, want in België word ik nog altijd als Afrikaan aanzien. Ik wil de deur openen voor ‘mijn’ mensen”, vertelde ‘Big Rom’ kort aan OTRO.

OTRO is een applicatie waarin de personen die zich aanmelden (door 4,5 euro te betalen of gratis de basisupdates krijgen) exclusieve interviews van grote actieve en niet actieve voetballers te zien krijgen. Ook onder meer Lionel Messi, David Beckham, Zinédine Zidane, Luis Suarez, David Beckham en Luis Suarez sloten zich al aan bij het nagelnieuwe online platform.