Romelu Lukaku vierde zijn eerste goal tegen Panama met hartverwarmende boodschap ODBS/KTH/XC

19 juni 2018

18u05 24 Rode Duivels Lang leek het niet meteen zijn match te worden, tot Romelu Lukaku na de pauze in Sochi zijn stempel op de Belgische WK-opener drukte met twee goals. Natural Born Killer. Na zijn eerste wendde hij zich nog even tot de camera om een voor Romelu héél speciaal iemand te bedanken: zijn moeder Adolphine. 'I love you Mum'.

Read the @PlayersTribune article on Lukaku and you'll know how meaningful this celebration to his mum is. What a guy pic.twitter.com/BhJSFscEG8 ManUnitedZone(@ ManUnitedZone_) link

Hoe nauw Adolphine Romelu aan het hart ligt, werd nog maar eens duidelijk in een interview met onze nummer 9 voor The Players' Tribune'. "Mijn vader was dan wel een profvoetballer, maar op het einde van zijn carrière was het geld op. Verkeerde investeringen. Onze kabeltelevisie moest weg. Geen voetbal meer. Geen 'Match of the Day' (het iconische Brits voetbalprogramma, red.) meer. Soms gebruikten we zelfs twee à drie weken geen elektriciteit. Lichten uit. Ook toen ik bijvoorbeeld een bad nam, was dat zonder warm water te gebruiken. Mijn moeder warmde een ketel op het fornuis, en met een tasje goot ik vervolgens het warme water in de douche over me heen.”

"Bij momenten moest mijn moeder zelfs brood ‘lenen’ bij de bakker. Die kende mijn broer en ik goed. Zo mocht ze maandag brood mee naar huis nemen, pas vrijdag kon en mocht ze de bakker terugbetalen. Ik wist dus dat we het niet breed hadden. Maar toen ik mijn moeder melk met water zag mixen, is alles veranderd. Vanaf toen wist ik exact wat te doen. Ik kon mijn moeder zo niet langer aanzien. ‘Mama, alles gaat veranderen. Je zal zien’, zei ik toen ze aan het huilen was. 'Ik ga voor Anderlecht spelen, en dat zal snel gebeuren. Alles komt goed. Je hoeft je geen zorgen meer te maken.' Ik was zes jaar oud."

"Hoe dan ook: ik wilde dat ik mijn grootvader nog één keer kon bellen. Dan zou ik zeggen: 'Uw dochter is in orde. Er zijn geen ratten meer in het appartement. We slapen niet meer op de grond. Er is geen stress meer. En ze hoeven onze identiteitskaart niet meer te checken. Ze kennen onze naam.'"

Ook de foto's waarop te zien is hoe Lukaku meteen na de match God bedankte, gingen de wereld rond. Zeker het beeld waarop een Panamees eenzelfde pose aaneemt op de achtergrond. "Ik ben gelovig: als je goed doet voor de mensen, krijg je goed terug", zei hij ooit. "Na een wedstrijd bedank ik God voor alles wat hij gedaan heeft voor het team en mij." Op sociale media vermeldt hij regelmatig de Vader.

Geloof dat hij van thuis uit mee heeft gekregen, vooral van moeder Adolphine, zijn diepgelovige moeder die gisteren weer een bedankje kreeg - mama is zijn alles. Lukaku haalt sterkte en kracht uit de Bijbel. Soms tot drie keer per dag. Die reist overal mee naartoe. Lukaku daarover: "Ik lees vooral psalmen. Daar onthoud ik uit dat je moet trouw blijven aan God, en ik haal er ook veel kracht uit. Als ik ergens naartoe ga en ik vergeet mijn bijbel, voel ik mij écht slecht." Hij ging ook al op bedevaart naar Lourdes. "Geloof is voor mij altijd belangrijk geweest. God is geweldig."

Voor het slapen gaan, heeft hij ook een ritueel. Dan klapt hij de computer dicht, neemt hij zijn smartphone, scrolt hij naar het nummer van Adolphine en zeggen ze samen een dankgebed op. God is groot. Nog meer na een knalprestatie.