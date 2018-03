Romelu Lukaku over WK: “Concurrentie? Ik denk: ik ben de beste, ik zal spelen” Niels Vleminckx

04 maart 2018

20u19

Bron: VTM 92 Rode Duivels “In België is er altijd die 'maar'. Het gaat goed, máár...” In een exclusief interview aan VTM laat Romelu Lukaku zijn hart spreken. “Willen de media dat we wereldkampioen worden, of net dat we falen?”

VTM trok naar het huis van Lukaku in Manchester – een mooie villa met alles erop en eraan. Gilles De Bilde, de interviewer van dienst, had het met de spits van United over verschillende onderwerpen. Maar de grootste brok van de vragen ging over de Rode Duivels. Of Lukaku zich naar waarde geschat voelt bij de nationale ploeg, bijvoorbeeld? Lukaku lachte: “In België is het altijd: ja, maar. Altijd maar die 'maar'. Maar aan wie moet ik mij nog bewijzen in België? Ik doe alles om beter te worden."

De beste

De aanvaller barst van het zelfvertrouwen. Door zijn transfer naar Manchester United, door zijn constante doelpuntenproductie. Lukaku ziet ook dat Batshuayi het goed doet bij Dortmund. Maar dat hij daar niet echt wakker van ligt, mag duidelijk zijn: "Hoe meer concurrentie, hoe beter je presteert. Maar ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Zo zit ik in elkaar. Concurrentie hoort erbij, maar ik denk: ik ben de beste, ik zal spelen."

Wereldkampioen

'Big Rom' is het duidelijk niet altijd eens met de manier waarop hij wordt aangepakt. De media zijn, vindt hij, niet altijd even ondersteunend. "Ik weet bijvoorbeeld nu al wat er komende zomer zal gebeuren op het WK", aldus Lukaku. "De vragen die er gaan komen: 'Wie heeft de sleutel van de nationale ploeg in handen', 'Wie krijgt de kapiteinsband als Kompany terugkomt?' (lachje) Ik zie dat nu al komen. Willen de media dat we wereldkampioen worden? Of willen ze dat we falen?"

Radja

Eén van de topics die veel aandacht krijgt in de media, is het geval-Nainggolan. Basispion bij Roma, geen certitude bij de Duivels. Als het van Lukaku afhangt, is de middenvelder er wel gewoon bij. "Ze (Nainggolan en de bondscoach, red.) moeten elkaar vinden. De ploeg gaat boven het individu. Op basis van zijn kwaliteiten moet hij erbij zijn."