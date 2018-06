Romelu Lukaku openhartig over jeugdjaren: "We moesten rondkomen met vijf euro" Redactie

12 juni 2018

23u19

Bron: Telefacts 0 Rode Duivels Voetbalanalist Gilles De Bilde ging v anavond in Telefacts op bezoek bij drie Rode Duivels: Romelu Lukaku, Dries Mertens en Marouane Fellaini. Lukaku had het openhartig over zijn jeugdjaren, toen hij meeging met zijn moeder om te poetsen.

De Duivels ontvingen De Bilde bij hen thuis en praatten vrijuit over hun jeugd, kinderen, de liefde, het grote geld, hun levensstijl en natuurlijk het komende WK. Romelu Lukaku had het over zijn jeugdjaren, toen zijn moeder de eindjes aan elkaar moest knopen. Nu zet hij 95 procent van zijn loon op zijn spaarrekening. "Het enige folieke dat ik gedaan heb in mijn leven, is mijn auto", zegt hij. "Vroeger gebeurde het vaak dat ik naar de match ging zonder gegeten te hebben. We moesten rondkomen met vijf euro." Lukaku hielp zijn moeder ook vaak met poetsen, van zijn vijfde tot zijn vijftiende.