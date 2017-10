Romelu Lukaku onzeker voor Bosnië? Kristof Terreur

23u27 0 Photo News Jordan en Romelu Lukaku bij hun aankomst in Tubeke.

Zorgen maken ze zich bij Man United niet, maar Romelu Lukaku is wel onzeker voor de interlands tegen Bosnië en Cyprus. Hij stond vandaag niet op het trainingsveld en onderging een scan. Er werd geen breuk, noch ligamentschade vastgesteld. De spits speelde zaterdag tegen Crystal Palace met pijn aan de voet, maar ernstig is die blessure niet. Een jaarlijks wederkerend probleem, waar hij in een paar dagen vanaf hoopt zijn. Hij volgt een individueel programma. Of Bosnië en Cyprus in gevaar zijn kan nog niet worden gezegd, al hoopt José Mourinho dat er geen enkel risico wordt genomen. Ook twee andere spelers kampten gisteren met "little knocks", zoals de bondscoach het omschreef. "Maar met Jan (Vertonghen, red) en Marouane (Fellaini, red) verwacht ik geen problemen."