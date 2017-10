Romelu Lukaku niet mee naar Bosnië 11u15 11 Photo News Rode Duivels Romelu Lukaku reist niet mee af naar Bosnië, zo staat te lezen op de officiële Twitteraccount van de Rode Duivels. De aanvalsleider van Manchester United en de Rode Duivels sukkelt met een enkelblessure en ontbrak eerder vandaag al op de training. Normaal zou de knoop pas morgen worden doorgehakt, maar de beslissing is dus nu al genomen. Hij blijft in België om een individueel programma te volgen.

¿ @RomeluLukaku9 will not join us in ¿¿¿¿ for #BIHBEL. Individual recovery @movetocure ¿¿¿¿ towards Tuesday. #BELCYP #RoadtoRussia pic.twitter.com/hNK2WZQ7tB BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link

25 Rode Duivels, onder hen vier doelmannen, werkten deze voormiddag in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke hun laatste training op Belgische bodem af in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag tegen Bosnië. Marouane Fellaini trainde voor de eerste keer deze week mee en is dus speelklaar voor de wedstrijd van zaterdag in Sarajevo. De middenvelder van Manchester United is daar één van de kandidaten om de plek van de geschorste Axel Witsel in te nemen. Youri Tielemans en Steven Defour zijn de andere kanshebbers.

Photo News Marouane Fellaini trainde voor de eerste keer mee deze week.

Romelu Lukaku sukkelt met een enkelblessure en bleef voor de vierde dag op rij binnen. De topschutter in de Premier League werkte al een apart programma af en vandaag werd duidelijk dat de ploeg zonder hem afreist naar Sarajevo. Door het ontbreken van 'Big Rom' is de kans groot dat Michy Batshuayi zaterdagavond aan de aftrap verschijnt. Eerder gaf ook zijn broer Jordan forfait met een hamstringblessure. Ook Vincent Kompany is onbeschikbaar.



Christian Kabasele is intussen aangekomen in Tubeke. De verdediger van Watford werd gisteren opgeroepen om de geblesseerde Jordan Lukaku te vervangen. De jongste van de broers Lukaku heeft een hamstringblessure en keert terug naar Lazio om te revalideren. Voor Kabasele is het de eerste selectie in bijna een jaar. Begin november 2016 was hij er in de oefeninterland in en tegen Nederland voor het laatst bij. Toen kreeg hij een basisplaats, als vervanger van Vincent Kompany, die tijdens de opwarming geblesseerd was uitgevallen. Voor Kabasele is het tot nu toe de enige cap op de teller.

BELGA

Alderweireld: "Als ik ooit naar een andere club ga, zal Jan Vertonghen mee moeten"

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn een onafscheidelijk duo geworden. Na hun passage bij de jeugd van Germinal Beerschot en Ajax, zijn ze nu al meer dan twee jaar ploegmaats en sterkhouders bij Tottenham Hotspur.



Ook bij de nationale ploeg zijn ze achterin certitudes. Deze week zijn de schijnwerpers vooral op Vertonghen gericht, die met 97 caps Jan Ceulemans zal voorbijsteken als Belgisch recordinternational. Maar ook de twee jaar jongere Alderweireld heeft al 71 caps achter zijn naam staan. "Ik vind het top voor Jan dat hij dat record kan breken", vertelde Alderweireld vandaag na de training. "Bovendien zal hij nog wel een tijdje international blijven. Door de jaren heen zijn we naar mekaar toegegroeid en echt vrienden geworden. Ik kan moeilijk zonder hem spelen. Als ik ooit naar een andere club ga, zal hij toch mee moeten", lachte Alderweireld.



Na de mindere wedstrijd in Griekenland klonk het bij een deel van de spelersgroep dat er te veel kansen werden weggegeven en dat er op verdedigend vlak dus nog werkpunten zijn. "We proberen attractief voetbal te spelen en dat brengt risico's met zich mee. Onze tegenstanders staan altijd laag en speculeren op de counter. Griekenland was een heel lastige wedstrijd, maar desondanks winnen we. Er zijn ooit andere tijden geweest. We zijn onszelf ervan bewust dat het beter moet en kan, te beginnen tegen Bosnië. Dat wordt opnieuw een lastige uitwedstrijd tegen een goed team."



In de driemansverdediging van bondscoach Roberto Martinez speelt Vincent Kompany in principe centraal achterin tussen het Spurs-duo. Door de blessuregevoeligheid van Vince The Prince konden ze dat echter nog maar drie keer uitproberen: een helft in de oefeninterland tegen Tsjechië, in Estland en thuis tegen Gibraltar. Ook voor dit tweeluik is Kompany er wegens een kuitblessure niet bij. Thomas Vermaelen is zijn vervanger, maar die speelde dit seizoen dan weer geen minuut bij FC Barcelona. "Het is lastig, maar we hebben voldoende kwaliteiten in onze groep om de afwezigheid van Kompany op te vangen. Voor Vermaelen is de situatie natuurlijk niet ideaal, al traint hij bij Barça wel met de beste spelers van de wereld. Hier op training oogt hij dan ook scherp en fit."

BELGA

Carrasco: "Me tonen op training"

"Ik heb een goeie voorbereiding achter de rug, fysiek sta ik sterk. Elk jaar opnieuw wil ik beter doen", vertelde Carrasco na de training van vandaag in Tubeke.



"Op het vlak van statistieken oogt het inderdaad goed, maar ik hoop toch nog beter te doen. In de Champions League was het niet al te goed. Zo kan ik nog beslissender worden in wedstrijden. Bij de nationale ploeg speel ik in een andere rol en worden er andere zaken van mij verwacht. Ik werk er meer in functie van de ploeg en moet er dus in de eerste plaats collectief denken. Ik speel lager en kom dus van verder. Dankzij Diego Simeone heb ik ook verdedigend leren denken, maar je mag echter niet vergeten dat ik geen echte linksachter ben. Ik heb wel het volume en de fysiek om die hele linkerflank voor mijn rekening te nemen", aldus Carrasco, die Nacer Chadli als zijn rechtstreekse concurrent ziet. "Nacer kan zowel mij als Thomas Meunier op rechts vervangen. Ik ga er dan ook nooit van uit dat ik zomaar zal spelen. Ik probeer me op training telkens te tonen aan de bondscoach."

BELGA