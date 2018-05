Romelu Lukaku: "Niet alles tussen mij en de fans is vergeven na één applausvervanging" AB/MGA

14u16 0 Rode Duivels Volgens Jordan Lukaku wordt zijn broer nooit op handen gedragen door het Belgische publiek, dat zei hij tijdens de dagelijkse persbabbel. Voor Romelu Lukaku, die na zijn broer het woord nam, is inderdaad "niet alles vergeten en vergeten".

Romelu Lukaku: "Na negen jaar was het mijn eerste applaus"

De vaak bekritiseerde Romelu Lukaku - die een applausvervanging kreeg tijdens de laatste interland tegen Saoedi-Arabië - reageerde scherp op de uitspraken van zijn broer. "Ik geef Jordan 75% gelijk. Na negen jaar was het mijn eerste applaus. Voor mij is niet alles vergeven en vergeten. Maar begrijp me niet verkeerd, ik speel altijd graag voor de nationale ploeg."

Romelu Lukaku klonk ook realistisch tijdens de persbabbel na de training van de Rode Duivels. "Als we willen dat de mensen over ons spreken, moeten we minstens de halve finale bereiken. De kwartfinale... tja (haalt de schouders op). De halve finale is alles of niks en dan zetten we toch een stap verder. Tijdens de vorige grote toernooien zeiden we telkens dat we de finale wilden halen, dit krijg ik nu niet meer over mijn lippen. Ik wil dat we wedstrijd na wedstrijd laten zien dat we een topteam zijn. We hebben vertrouwen, maar wat we op het veld doen is het belangrijkste."

Jordan Lukaku: “Romelu wordt hier nooit op handen gedragen”

Wat keek Jordan Lukaku verbaasd op na de vraag of zijn broer op handen gedragen wordt. “Dat is echt niet het geval, nooit zelfs”, zegt een verbolgen Jordan Lukaku over zijn broer. “Hij krijgt aanzien omdat hij topschutter is, en dat is logisch. Maar als je aan mensen vraagt wat ze van Romelu vinden, zeggen ze dat hij het goed doet maar… (zucht) ze verkiezen toch altijd iemand anders. Ik ben het al gewoon van toen hij zestien jaar oud was, het is nu eenmaal zo. Je moet niet geliefd zijn door het publiek om een topper te zijn in deze sport.”

Of Jordan Lukaku in de definitieve selectie van Martínez zal zitten, is nog niet zeker. De linksback van Lazio sukkelt met een blessure. "Maar natuurlijk ben ik 100% klaar om voor de Rode Duivels te spelen, anders zou ik hier niet zitten."