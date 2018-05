Romelu Lukaku doet boekje open over Marc Wilmots: "Ik dacht: 'Fuck off. Laat me thuis. Laat me gewoon thuis" TLB

11 mei 2018

10u02

Bron: 'Hoogvliegers' 51 Rode Duivels Romelu Lukaku is in het Play Sports-programma 'Hoogvliegers' teruggekomen op zijn samenwerking met Marc Wilmots bij de Rode Duivels. De spits van Manchester United was een vaste waarde onder Wilmots, maar toch schoot de aanvaller naar eigen zeggen niet te goed op met de nu 49-jarige ex-bondscoach. " Ik wist dat hij me niet wilde laten spelen . Honderd procent."

Dat niet alles peis en vree was bij de Rode Duivels tijdens de legislatuur van Marc Wilmots, werd al duidelijk door het recente conflict van 'das Kampfschwein' met Thibaut Courtois en diens vader Thierry. En ook bij Romelu Lukaku ligt Wilmots duidelijk niet in de bovenste schuif als trainer. Dat legde de Rode Duivel uit aan ex-doelman Geert De Vlieger in diens programma 'Hoogvliegers'.

Lukaku praat over de verzuring van zijn relatie met Wilmots, in aanloop naar het EK van 2016 in Frankrijk. "Ik denk dat het op de dag was dat wij ons kwalificeerden voor het EK, tegen Andorra. Het was één van de domste redenen ooit. Wat de reden precies was? Oh, man. (zucht) Als Wilmots de ballen heeft, dan moet hij het zelf maar zeggen. Dan dacht ik: 'Fuck off. Laat me thuis. Laat me gewoon thuis. Je moet me niet meenemen."

"Weet je, ik speel graag voor de nationale ploeg. Ik heb nooit gezegd dat ik niet voor de nationale ploeg wil spelen, maar in de jaren voordien genoot ik er gewoon niet meer van omdat ik wist dat ik speelde omdat ik moést spelen. Omdat mijn prestaties goed waren. Maar ik wist dat hij me niet wilde laten spelen. Ik ga niet rond de pot draaien, ik zat honderd procent met dat gevoel. Waarom? Dat weet ik niet."