Romelu Lukaku blikt terug op befaamd overstapje tegen Japan: “Ik wist dat het mijn dag niet was” GVS

31 december 2018

11u15

Bron: RTBF 0 Rode Duivels Met het nieuwe jaar in het verschiet blikt Romelu Lukaku (25) in een gesprek met RTBF terug op het zinderende WK van de Rode Duivels. Ook het bewuste overstapje komt aan bod. “Ik wist dat het mijn dag niet was. Dus ik liet de bal lopen. Nadien werd ik knettergek.”

Meer dan twee miljoen Belgen zaten op 2 juli 2018 aan de televisie gekluisterd. De Rode Duivels namen het in de achtste finale van het WK op tegen Japan, en zetten het hele land na een dodelijke counter op z’n kop. Romelu Lukaku speelde een hoofdrol in de winning goal, na een subliem overstapje trapte Nacer Chadli de 3-2 tegen de touwen. In een gesprek met RTBF blikt de spits terug op de fenomenale Belgische avond.

“Bij 0-2 dacht ik: dit is het, we gaan naar huis. Maar toen Chadli en Fellaini invielen, kreeg ik weer hoop. Ik wist dat we met hen het verschil konden maken op fysiek vlak. En wanneer Vertonghen vlak nadien ook nog eens de aansluitingstreffer maakte, had ik vertrouwen dat we zouden winnen.”

Maar hét moment: de ‘counter van de eeuw’ in blessuretijd. Fellaini had tussendoor de 2-2-gelijkmaker binnengeknikt, waarna Japan op een hoekschop met z’n allen naar voor trok. Een kapitale fout. “Toen Courtois de bal plukte, ben ik vol naar voor gestormd en zag ik Meunier en Chadli hetzelfde doen.” Waarna ‘Big Rom’ bij de voorzet van die eerste uitpakte met het befaamde overstapje. “Ik had eerder al twee grote kansen gemist. Ik besefte dus dat het mijn dag niet was. Ik zag Nacer in mijn ooghoek lopen en wist dat hij de zestienmeter zou induiken. Ik was ervan overtuigd dat de Japanse verdediger sneller op de bal zou zijn dan ik, dus ik liet de bal lopen. Vanaf dat moment werd ik knettergek (lacht).”

Óns moment

Na de fantastische prestatie tegen Brazilië in de kwartfinale - “Iedereen dacht op voorhand dat we onze valiezen moesten pakken, maar we bewezen het tegenovergestelde” - kwam de opdoffer tegen Frankrijk. “We hadden geen ruimte in het systeem dat we toen speelden. Dat laatste fluitsignaal was verschrikkelijk. We verloren de match van ons leven tegen een team dat het eigenlijk niet verdiende om door te stoten. ‘The Blues’ werden uiteindelijk wereldkampioen, waarvoor gefeliciteerd, maar eigenlijk was het óns moment om met deze generatie de finale te spelen.”

De bronzen medaille werd uiteindelijk de troostprijs. “Ik was een van de beste aanvallers van het toernooi. Enkel tegen Frankrijk had ik beter kunnen doen.” Ook de goede relatie met Eden Hazard werd nog even aangehaald. “In de afgelopen jaren hebben Eden en ik een belangrijke rol gespeeld in het team. We hebben een manier gevonden om samen te spelen. Dat is echt een voordeel voor deze hele ploeg”, besluit Romelu.