Roger Lukaku: "Ik verwacht Romelu pas over een jaar of twee écht op zijn best"

10u50 0 photo_news Rode Duivels Zijn cijfers zijn indrukwekkend: vanmiddag, in Liverpool, kan Romelu Lukaku zijn 17de goal in 14 matchen maken sinds de start van dit seizoen. Bij de Rode Duivels onderstreepte 'Big Rom' met zijn imposante invalbeurt tegen Cyprus dat hij de onbetwistbare nummer één is in de spits. Pa Roger Lukaku (50) ziet het met plezier aan.

Roger Lukaku geeft toe dat hij wat minder contact heeft met zijn oudste zoon sinds Mino Raiola zich over hem is gaan ontfermen - "mais ça va". Pa Roger volgt de ontwikkeling van Romelu op de voet nu die helemaal ontbolstert bij Manchester United. "Ik ben helemaal niet verbaasd over wat ik zie", zegt Roger Lukaku. "Romelu maakt nog altijd vooruitgang, voor mij heeft hij nog altijd maar 60 tot 70 procent van zijn mogelijkheden bereikt."

U geeft hem nog een verbazend grote marge?

"Omdat ik er zeker van ben dat hij die marge nog heeft. Het is het eerste jaar dat hij bij een grote club speelt. Voordien voetbalde hij voor goeie clubs, maar United is een gróte club. Daar wordt veel meer vereist van de spelers. Romelu is bijzonder gedisciplineerd, daarom geloof ik dat hij nog tot veel meer in staat is dan wat we momenteel van hem zien. Bovendien heeft hij een goeie verstandhouding met José Mourinho. Voor een voetballer is het héél erg belangrijk te weten dat de trainer vertrouwen in hem heeft."

Had u gedacht dat hij de overstap naar Man United zo makkelijk zou verteren?

"Romelu is klaar voor alles. Hij heeft onderweg geen stappen overgeslagen. Alleen Chelsea was een overgangsjaar, daarna is hij stap voor stap sterker geworden. Als je de Romelu van bij Everton bekijkt en die van bij United, dan zie je verschillen. Hoe hij de bal vraagt, hoe hij de bal teruglegt, hoe hij beweegt... Maar wat vooral indruk op mij maakt, is de manier waarop hij net vermijdt om buitenspel te lopen. Bij Everton liep hij nog vaak offside, nu hoogst zelden nog. Maar hij kan nog groeien, ik verwacht hem pas over een jaar of twee op zijn best. Dan moet die 60 tot 70 procent 90 tot 95 procent worden. We zullen al veel zien naar het einde van dit seizoen toe, wanneer United in de Champions League alleen nog grote ploegen zal tegenkomen. Dan herken je grote clubs en grote spelers."



