Roept Martínez vrijdag Nainggolan weer op? "Vorige keer verwachtte ik ook al er weer bij te zijn"

Bron: vtm 0 Photo News Rode Duivels Vrijdag maakt Roberto Martínez zijn selectie bekend voor de oefenduels tegen Japan en Mexico. De hamvraag zal ook ditmaal luiden: roept de bondscoach Radja Nainggolan op of niet? De kans lijkt klein, maar de middenvelder leeft nog altijd op hoop. Zeker na zijn nieuwe sterke partij gisteravond tegen Chelsea.

Nainggolan pakte uit met een assist voor de tweede goal van El Shaarawy en speelde opnieuw als een metronoom op het Romeinse middenveld. “Ik heb vandaag geprobeerd om alles te geven, zowel verdedigend als aanvallend. Ik probeer mezelf elke week te bewijzen op het veld. De keuze ligt bij de trainer, maar ik hoop dat ik er weer bij kan zijn. Maar dat verwachtte ik vorige keer ook al. Ik kan alleen maar hopen”, aldus 'Il Ninja' bij vtm.

Na de 3-3 op Stamford Bridge twee weken geleden wipt AS Roma over Chelsea in de Champions League-groep. "Verdedigend houden we al voor de vierde keer op rij de nul. Bovendien scoren we tegen een goeie ploeg als Chelsea drie keer. Alleen voor de pauze gaven we misschien wat te veel ruimte weg. Of we ons al mogen opmaken voor de achtste finales? Kijk naar Qarabag dat gaat gelijkspelen bij Atlético. Alles is nog mogelijk, maar het vertrouwen is."

Moet gezegd dat Chelsea vooral defensief heel zwak voor de dag kwam in Rome (zie video hieronder). "Het is moeilijk te bepalen wat het probleem is”, reageert Courtois op de website van de Blues. “Dit seizoen is elke wedstrijd lastig. We moeten opnieuw een evenwicht vinden en die mentaliteit terugvinden waardoor we geen goals binnenkrijgen en clean sheets kunnen noteren.” Courtois maakt de vergelijking met vorig seizoen, het kampioenenjaar van Chelsea. “Toen waren er wedstrijden waarin ik niets te doen had, of soms maar een redding moest uitvoeren”, legt hij uit.

Zondag krijgt Chelsea een kans om zich, voor eigen publiek, te herpakken in de competitietopper tegen Manchester United. “We moeten zondag een reactie tonen want vandaag hebben we een slecht beeld van onszelf getoond. Tegen Manchester United moeten we terugvechten.”

