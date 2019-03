Rode Duivels zwaaien Fellaini uit: “Ik ben je eeuwig dankbaar omdat je mijn hachje redde”, Hazard wilde Marouane overtuigen te blijven GVS

08 maart 2019

10u15 4 Rode Duivels Enkele Rode Duivels hebben gereageerd op Enkele Rode Duivels hebben gereageerd op het afscheid van Marouane Fellaini bij de nationale ploeg . Jan Vertonghen dankt de middenvelder om diens foutjes op de afgelopen twee WK’s recht te trekken, Eden Hazard trachtte Fellaini nog te overtuigen om international te blijven.

“Fellaini, ik zal je altijd dankbaar zijn omdat je me gered hebt tegen Algerije en Japan op het WK”, klinkt het geinig bij Jan Vertonghen. De verdediger verwijst daarmee naar de penaltyfout die hij op het WK 2014 tegen Algerije veroorzaakte en naar het mistasten dat de openingsgoal van Japan op het WK van afgelopen zomer inluidde. Tweemaal zorgden de Duivels mede dankzij Fellaini voor een ommekeer. “We zullen je missen, big man. Gefeliciteerd met je internationale carrière.”

Cristian Benteke koos voor een korte boodschap. “Bedankt! Ik zal je missen”, gevolgd door drie hartjes. Ook Axel Witsel - de jeugdproducten van Standard spendeerden samen uren op het Belgische middenveld - reageerde. “We zullen je missen broer.” Dries Mertens vond het “een eer” om met Fellaini te mogen spelen. Michy Batshuayi ziet de afscheidnemende Belg als zijn “meest favoriete rholoto” (sic, Batshuayi verwijst wellicht naar een persoon van Arabische afkomst, red.).

En ook Eden Hazard haalde de loftrompet boven. “Ik ben een beetje teleurgesteld”, sprak de kapitein bij RTBF. “Omdat Marouane een fantastische speler is, maar ook omdat hij één van mijn beste vrienden in de groep is. Ik sprak hem enkele dagen geleden en probeerde hem te overtuigen om te blijven. Maar we moeten zijn beslissing respecteren. Hij is 31 jaar en er wacht een nieuwe generatie. Maar voor mij en de hele groep is hij zeker een verlies. Fellaini is namelijk een atypische speler. Maar we zullen proberen overleven zonder hem en we houden zeker contact. We zullen hem allemaal missen. Als we winnen zonder hem, zal niemand over Marouane praten. Maar als we verliezen, zal het anders zijn... Zo gaat dat in het voetbal.”

