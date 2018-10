Rode Duivels zijn overwerkt: "We voelen ons chronisch vermoeid" Mathieu Goedefroy

10 oktober 2018

11u11

Bron: Eigen berichtgeving 10 Rode Duivels Thomas Meunier wil een lichtere kalender. De wingback van de Rode Duivels en PSG zegt zich stilaan 'chronisch vermoeid' te voelen. "We zijn het er over eens dat er te veel matchen zijn."

Een interview met Thomas Meunier: altijd interessant. De rechtsback van PSG staat er om bekend altijd recht door zee te gaan. Geen ballast in zijn betoog: zeggen waar het op staat. Dat was vanmorgen niet anders, toen de Rode Duivel de pers te woord stond in het Belgian Football Centre in Tubeke.

"De Nations League brengt misschien wat meer peper en zout in de internationale wedstrijden, omdat er toch een halve finale en finale gepland staan in juni", begon hij nog vrij positief, om vervolgens vernietigend uit te halen. "Maar voor mij verandert dat totaal niets. Ik denk dat de FIFA moet nadenken over een lichtere kalender. Wij moeten zowel in oktober als november internationaal spelen, dat lijkt me onnodig."

Maar Meunier ging nog verder. De wingback beweert zich stilaan 'chronisch vermoeid' te voelen. "Met de groepsfases van de Champions League en de Europa League, maar ook met de nationale bekers die er nu aankomen wordt het wel heel druk voor ons. Als je dan weet dat we na het WK maar twee à drie weken rust gehad hebben... Dat was veel te weinig. Ik blijf me maar vermoeid voelen, die vermoeidheid wordt stilaan chronisch."

Een gevoel dat volgens Meunier ook bij de andere Rode Duivels leeft. "Iedereen is het er over eens dat het gewoon te veel wordt. Sinds de eerste selectie in september spelen wij allemaal twee wedstrijden per week. We kunnen niet recupereren en het stapelt zich allemaal op... We kennen natuurlijk het liedje: het gaat over televisierechten en geld. Maar ik zou liever wat extra rust hebben om beter te kunnen presteren in de Champions League en de competitiematchen bij PSG."