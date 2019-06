Rode Duivels zetten organisaties Bednet en Take Off in de kijker QJ

06 juni 2019

18u28

Voor aanvang van de EK-kwalificatiewedstrijd België - Kazachstan van nu zaterdag zullen de Rode Duivels het veld oplopen met 11 kinderen van Bednet en Take Off. Hazard en co zijn namelijk ambassadeur van beide organisaties, die ook op andere manieren in de kijker zullen komen.

De Rode Duivels willen via verschillende acties ervoor zorgen dat het werk van Bednet en Take Off bekender wordt bij het brede publiek. Bednet en Take Off zijn twee organisaties die ervoor zorgen dat zieke kinderen vanop afstand de lessen op school kunnen volgen via internet en nog steeds sociaal contact hebben met hun klasgenoten. De Rode Duivels zullen het veld oplopen met elf kinderen van Bednet en Take Off aan hun hand. Via livestreaming zullen ook zieke kinderen van thuis uit geprojecteerd worden op de schermen in het stadion.

De acties voor de wedstrijd tegen Kazachstan zijn een verderzetting van de samenwerking die begon met Nationale Pyjamadag in maart.

“We kijken er met de hele groep naar uit om ons in te zetten voor alle zieke kinderen in België die door ziekte niet naar school kunnen gaan”, reageerde kapitein Eden Hazard. “Het is super dat organisaties zoals Bednet en Take Off ervoor zorgen dat zij toch nog in contact blijven met hun klasgenoten en leerkrachten!”