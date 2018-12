Rode Duivels treffen Rusland richting EURO 2020 en kijken met Schotland en Cyprus enkele oude bekenden in de ogen GVS

02 december 2018

12u45

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0 Rode Duivels Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino worden de tegenstanders van de Rode Duivels op weg naar het EK 2020. Roberto Martínez en zijn manschappen werden tijdens de loting in Dublin ingedeeld in poule I – een groep met zes landen. De eerste EK-kwalificatiematch vindt plaats tussen 21 en 23 maart 2019. Midden november in datzelfde jaar wordt de laatste speeldag afgehaspeld.

België zat als reekshoofd in pot 1. Aangezien de Rode Duivels zich niet wisten te plaatsen voor de halve finales van de Nations League (halvefinalisten ondergebracht in ‘Nations League-pot’), was de kans groot dat ze in een poule met zes landen zouden terechtkomen. Enkel poule E bood het team van bondscoach Roberto Martínez een opponent minder, maar daarin kwam Kroatië als reekshoofd terecht.

Maar het werd dus groep I. De Rode Duivels vermeden Duitsland, dat in pot 2 zat, en kregen in de plaats daarvan Rusland. Uit bokalen 3, 4, 5 en 6 kwamen respectievelijk Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino.

This is our #EURO2020 qualifiers group !



🔜 🆚 🇷🇺🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇨🇾🇰🇿🇸🇲 #REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/jbPgBl6ip4 Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Nederland was groepshoofd tijdens de loting en trof met Duitsland de zwaarst mogelijke tegenstander van pot 2. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers troffen de Duitsers dit jaar ook al in de groepsfase van de Nations League.

De kwalificaties vinden plaats tussen 21 maart en 19 november 2019. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League, voor EURO 2020.

Alle poules

Groep I

België

Rusland

Schotland

Cyprus

Kazachstan

San Marino

Groep A

Engeland

Tsjechië

Bulgarije

Montenegro

Groep B

Portugal

Oekraïne

Servië

Litouwen

Luxemburg

Groep C

Nederland

Duitsland

Noord-Ierland

Estland

Wit-Rusland

Groep D

Zwitserland

Denemarken

Ierland

Georgië

Gibraltar

Groep E

Kroatië

Wales

Slowakije

Hongarije

Azerbeidzjan

Groep F

Spanje

Zweden

Noorwegen

Roemenië

Faeröer

Malta

Groep G

Polen

Oostenrijk

Israël

Slovenië

Macedonië

Letland

Groep H

Frankrijk

IJsland

Turkije

Albanië

Moldavië

Andorra

Groep J

Italië

Bosnië-Herzegovina

Finland

Griekenland

Armenië

Liechtenstein