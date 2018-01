Rode Duivels treffen IJsland en Zwitserland in gloednieuwe Nations League XC

24 januari 2018

12u47 4 Rode Duivels De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in de fonkelnieuwe Nations League. De troepen van Roberto Martínez nemen het dit najaar op tegen IJsland en Zwitserland. Haalbare kaart. Onze noorderburen zitten dan weer met Frankrijk en Duitsland in de 'groep des doods'. Bekijk hieronder alle groepen.

12u43: Groepen A-divisie (getrokken door Deco)

A1: Nederland, Frankrijk en Duitsland

A2: IJsland, Zwitserland en België

A3: Polen, Italië en Portugal

A4: Kroatië, Engeland en Spanje

12u35: Groepen B-divisie (getrokken door Vladimír Šmicer)

B1: Oekraïne, Slovakije en Tsjechië

B2: Turkije, Zweden en Rusland

B3: Noord-Ierland, Bosnië-Herzegovina en Oostenrijk

B4: Denemarken, Ierland en Wales

12u21: Groepen C-divisie (getrokken door Jari Litmanen)

C1: Israël, Albanië en Schotland

C2: Estland, Finland, Griekenland en Hongarije

C3: Cyprus, Bulgarije, Noorwegen en Slovenië

C4: Litouwen, Montenegro, Servië en Roemenië

12u15: Groepen D-divisie (getrokken door Alexander Hleb)

Starten doen we met de D-divisie. Hieronder de groepen van de zwakste divisie:

D1: Andorra, Kazachstan, Letland en Georgië

D2: San Marino, Moldavië, Luxemburg en Wit-Rusland

D3: Kosovo, Malta, de Faeröer en Azerbeidzjan

D4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenië en Macedonië

12u08 - Trofee Nations League

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin stelt de nieuwe Nations League-trofee voor. Geslaagd?

11u53 - Belgische delegatie

De voornaamsten die voor België aanwezig zijn: Roberto Martínez, Chris Van Puyvelde, Koen De Brabander en Gérard Linard.

11u45 - EK-ticket?

Een EK-ticket valt er via de Finals níet te verdienen, maar de groepswinnaars (dus ook in League B, C & D) die zich in 2019 niet via de gekende kwalificatiewedstrijden kunnen plaatsen voor EURO 2020, krijgen nadien wel nog een kans in de play-offs (in maart 2020). Zijn ze wel al geplaatst, dan wordt hun plaats ingenomen door het volgende hoogst gerangschikte team. In elke League staat dus sowieso één ticket op het spel.

11u40 - De vier divisies

A-divisie: Duitsland, Portugal, Spanje, België, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië en Nederland.

De B-divisie: Wales, Oostenrijk, Rusland, Noord-Ierland, Slovakije, Zweden, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Ierland, Denemarken en Hongarije.

De C-divisie: Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen.

De D-divisie: Azerbeidzjan, Macedonië, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Letland, de Faeröer, Luxemburg, Kazachstan, Moldavië, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

11u30 - Wat?

De 55 bij de UEFA aangesloten landen werden op basis van hun plaats op de UEFA ranking verdeeld over vier divisies.

Dankzij hun hoge UEFA-coëfficiënt belandden de Rode Duivels in pot 1 van de A-divisie, samen met Duitsland, Portugal en Spanje. De A-divisie is de hoogste van de vier divisies. De troepen van Roberto Martínez zullen het opnemen tegen een ploeg uit pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland of Italië) en één uit pot 3 (Polen, IJsland, Kroatië of Nederland). Op die manier worden vier poules met drie landen gevormd. De groepsmatchen worden gespeeld in september, oktober en november 2018.

Vier interlands (heen en terug) zullen vervolgens uitmaken welke vier landen uit League A hun poule winnen en in juni 2019 - ná de klassieke EK-kwalificaties - in de Finals mogen strijden voor de titel van de Nations League. Wie laatste in zijn poule eindigt, zakt naar League B. In de volgende editie van de Nations League zullen ze dan in die divisie uitkomen.

