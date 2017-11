Rode Duivels treden Japan met rist vraagtekens tegemoet Redactie

Bron: Belga 1 Photo News Rode Duivels Met een oefeninterland tegen Japan zetten de Rode Duivels vanavond een punt achter 2017. Vier dagen na het 3-3 gelijkspel tegen Mexico moeten de internationals in het Brugse Jan Breydelstadion nog een keer aan de bak alvorens ze de komende maanden volop de aandacht op hun club kunnen richten.

België wil volgende zomer op het WK in Rusland hoge ogen gooien, maar overtuigen deden de Duivels vrijdagavond in het Koning Boudewijnstadion allerminst. Niet alleen de verdediging, waar het gemis van Alderweireld, Vertonghen en Kompany zich duidelijk liet voelen, bleek andermaal een zorgenkind. Ook op het middenveld moesten de Belgen het initiatief aan het balvastere Mexico laten. Het leidde zondag tot een stevige uithaal van sterkhouder Kevin De Bruyne, die openlijk de tactiek van Roberto Martinez in vraag stelde.

Het is afwachten of de bondscoach tegen Japan tactische en/of positionele wijzigingen doorvoert. Maandag op zijn persconferentie sprak Martinez alvast sussende woorden en benadrukte hij De Bruyne niets te verwijten. "Kevin mag een mening hebben. Hij was heel open en heel eerlijk. Zijn mening is erg waardevol maar mag ons niet afleiden van waar het echt over gaat. We zitten in een fase van voorbereiding op het WK en proberen tactische varianten uit."

In doel maakt Thibaut Courtois plaats voor eerste invaller Simon Mignolet, die nog eens zijn kans krijgt. Of Martinez achterin blijft kiezen voor een driemansdefensie met daarin Laurent Ciman én Dedryck Boyata, allerminst overtuigend tegen Mexico, is minder duidelijk. Certitude Jan Vertonghen en Christian Kabasele zijn na blessureleed opnieuw fit voor de dienst en mogen in de basiself worden verwacht. Mousa Dembélé viel op het middenveld dan weer sterk in voor een bleke Youri Tielemans terwijl Nacer Chadli op de flank zijn gebrek aan speelritme niet kon verbergen. Aan de bondscoach om knopen door te hakken.

België-Japan wordt vanavond om 20.45 uur op gang gefloten. De Nederlander Danny Makkelie moet de partij in goede banen leiden.

