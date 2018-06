Rode Duivels trainen eerste keer na verplaatsing naar Sotchi, Kompany en Vermaelen blijven weer binnen Redactie

16 juni 2018

16u08 13 Rode Duivels De Rode Duivels hebben voor het eerst getraind in Sotchi. In de schaduw van het stadion waar onze nationale trots het maandag opneemt tegen Panama bleven Vincent Kompany en Thomas Vermaelen ook vandaag weer binnen.

Het was een ietwat komisch zicht, 21 trainende Rode Duivels in Sotchi met op de achtergrond een pretpark. Afgezonderd van het uitzicht én het vertrek van Laurent Ciman vielen weinig nieuwigheden te noteren op de eerste training in Zuid-Rusland. Bondscoach Roberto Martínez kon rekenen op zijn volledige kern met uitzondering van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. De twee verdedigers bleven opnieuw binnen om een individueel programma af te werken.

Het duo lijkt wel klaar te geraken om dit WK nog in actie te komen aangezien back-up Laurent Ciman vanochtend naar huis is gestuurd. Meer uitleg volgt straks op een persconferentie waar Roberto Martínez zelf het voorbeeld neemt. De training was opnieuw een kwartier open voor de talrijk opgekomen pers.