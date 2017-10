Rode Duivels starten vandaag voorbereiding op tweeluik tegen Bosnië-Herzegovina en Cyprus YP

Rode Duivels De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martinez starten vanavond in het nationaal oefencentrum in Tubeke hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H.

Een tweeluik dat sportief gezien volledig in het teken staat van de WK-loting van 1 december in het Kremlin in Moskou. Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland zijn de Rode Duivels immers al zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van komend jaar in Rusland. Om de potten in te delen bij de WK-loting wordt er echter gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd en ontlopen zo in principe de sterkste tegenstanders. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.

Martinez riep vrijdag 27 spelers op, maar het nieuws werd volledig gedomineerd door één afwezige: Radja Nainggolan werd immers voor de tweede keer op rij, de derde keer in totaal, gepasseerd door de Spanjaard, die deze keer "continuïteit" aanhaalde als reden om de sterkhouder van AS Roma niet te selecteren. "Dit is puur een voetbalbeslissing. Ik zie geen reden om nu te gaan experimenteren", klonk het vrijdag in Tubeke, al liet Martinez de deur wel nog op een kier. "Maar Radja is niet definitief afgeschreven." Toch lijkt het er steeds meer op dat de bondscoach een eindronde zonder Nainggolan aan het voorbereiden is en dus dreigt de middenvelder na het WK 2014 ook het WK van komend jaar te missen.

Van de 27 geselecteerde spelers wordt maandag niet iedereen op het oefenveld verwacht. Vincent Kompany, Nacer Chadli en Marouane Fellaini sukkelden de voorbije weken nog met blessures. Chadli en Fellaini zijn opnieuw speelklaar, achter de naam van Kompany staan heel wat meer vraagtekens. De verdediger speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens een kuitblessure. Kompany werd toch opgeroepen omdat Martinez alle medische info omtrent zijn blessure wil. Pas na de onderzoeken op maandag wordt er een beslissing genomen, maar City-coach Pep Guardiola zette vrijdag al druk om zijn aanvoerder meteen terug naar Manchester te sturen. "Kompany zal een ontmoeting hebben met de Belgische artsen en dan terugkeren. Hij zal niet spelen", vertelde Guardiola. Axel Witsel zit tegen de Bosniërs dan weer een schorsingsdag uit en moet zich voorbereiden op het thuisduel tegen Cyprus.

