Rode Duivels scoorden nooit zo vaak als onder Martínez Dieter Peeters en Johan Serkijn

15u20 0 GMAX AGENCY Tegen Mexico mochten de Rode Duivels 3 keer vieren, minder dan normaal. Rode Duivels Defensief mogen er dan vraagtekens bestaan over de Rode Duivels, offensief heeft België het nog nooit beter gedaan dan onder Martínez. De Belgen scoren gemiddeld bijna 3,5 keer per wedstrijd. Onder zijn voorganger Wilmots vonden de Rode Duivels net geen 2 keer per wedstrijd het net.

Martínez doet met gemiddeld 3,47 gemaakte doelpunten per wedstrijd een pak beter dan enkele, voornamelijk vooroorlogse, bondscoaches. Eigenlijk deed Louis Nicolay beter dan Roberto Martínez, maar Nicolay leidde maar één wedstrijd als bondscoach (2-5 winst tegen IJsland). De enige die een beetje in de buurt van de Spanjaard komt, is Robert Waseige, bondscoach tussen 1999 en 2002. Onder Waseige scoorden de Duivels gemiddeld 2 doelpunten per wedstrijd.

Voorgangers Wilmots en Leekens een pak minder

De prestaties onder de Spanjaard vallen pas echt op als ze vergeleken worden met die van zijn voorgangers, Wilmots en Leekens, die met min of meer dezelfde kern werkte. Toegegeven, de kwalificatiegroep voor het WK 2018 was niet de sterkste, maar onder Wilmots scoorden de Duivels gemiddeld slechts 1,98 keer per wedstrijd. In de tweede periode van Leekens lukte dat gemiddeld maar 1,58 keer per match.

En defensief?

Defensief hebben de Rode Duivels het onder Martínez inderdaad moeilijker, met gemiddeld 1,07 tegendoelpunten per wedstrijd. Toch is dat niet zo heel veel meer dan onder Wilmots (0,9) of Leekens (1,05). De Nederlander Dick Advocaat had zijn defensie het best georganiseerd, met slechts 3 tegendoelpunten in 5 wedstrijden (0,6). Dat ging echter gepaard met heel weinig gemaakte doelpunten (1,4).

Roberto Martínez