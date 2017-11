Rode Duivels overtuigen niet tegen Japan, Lukaku kopt zich met 31ste treffer wel de geschiedenisboeken in Dries Mombert

22u34 14 RV Romelu Lukaku is nu alleen Belgisch topschutter aller tijden. Rode Duivels De Rode Duivels hebben in het Jan Breydelstadion voor het eerst van Japan gewonnen. In een weinig tot de verbeelding sprekende wedstrijd was één doelpunt genoeg om de zege binnen te halen. Een avond om snel te vergeten dus, al mag Romelu Lukaku zich vanaf vandaag wel alleen Belgisch topschutter aller tijden noemen.

Een vijver met vijftig spelers, daar zou bondscoach Roberto Martínez naar eigen zeggen uit vissen. Voor de wedstrijd tegen Japan hield de Spaanse veldheer (gedeeltelijk) woord. Zo kregen onder meer Thorgan Hazard, Nathan Kabasele en Simon Mignolet hun kans. Dat terwijl enkele duizenden supporters in de file nog hun weg zochten naar het Jan Breydelstadion in Brugge.

Echt veel animo bracht de lading frisse veulens niet bij de Rode Duivels. Een schuchter wedstrijdbegin werd opgevolgd door twee halve kansjes, maar grote reddingen moest Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard) niet verrichten. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Mexico hadden de Duivels niet meteen het gezwinde spel te pakken. Een hakje van Romelu Lukaku deed de toestromende toeschouwers nog het meest naar het puntje van de stoel overhellen. De spits van Manchester United kon zich mits een goal alleen tot Belgisch topschutter aller tijden kronen.

BELGA

Geen goals dus na een zoutloze eerste helft en ook in het tweede bedrijf gebeurde bitterweinig. Thorgan Hazard legde nog het meeste creativiteit aan de dag, maar ook de jongere broer van Eden kon het slot op de Japanse deur niet forceren. Na lang wachten trok Chadli van op de linkerflank dan toch eens op avontuur. De West Bromwich-speler (nochtans niet aan zijn beste wedstrijd bezig) puurde er wonder boven wonder een heerlijke assist uit voor Lukaku. De nieuwbakken Belgische topschutter aller tijden nam het geschenk met veel plezier in ontvangst. Zijn 31ste treffer in 65 wedstrijden voor de nationale ploeg.

Ook na het openingsdoelpunt hadden onze landgenoten de inspiratie niet te pakken. Japan kon Mignolet zelfs nog tweemaal aan het werk zetten. Gelukkig kwam het Liverpool-sluitstuk niet in verlegenheid. Met nog een karrenvracht aan wissels bloedde de wedstrijd geleidelijk aan een stille dood. Kubo (AA Gent) en Morioka (Waasland-Beveren) mochten nog even hun borst voor Japan nat maken, terwijl we aan Belgische zijde geen spoor te zien kregen van Adnan Januzaj en Laurent Depoitre. Uiteindelijk dus twee dingen om te onthouden: de 31ste van Romelu Lukaku en het ongeslagen boekjaar 2017 voor Roberto Martínez en de zijnen.

BELGA

BELGA