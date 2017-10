Rode Duivels op jacht naar FIFA-rankingpunten in Bosnië-Herzegovina 07u13

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels De Rode Duivels van bondscoach Roberto Martínez vertrekken deze voormiddag naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo, waar ze het zaterdagavond (18u) in het Grbavicastadion van FK Zeljeznicar op de negende en tevens voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep H opnemen tegen Bosnië-Herzegovina.

Het is de eerste wedstrijd van een tweeluik, dinsdag zakt Cyprus naar het Brusselse Koning Boudewijnstadion af om de kwalificatiecampagne feestelijk af te sluiten. De druk is sinds begin vorige maand helemaal van de ketel, toen de Rode Duivels zich met een 1-2 zege in Griekenland verzekerden van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van komend jaar in Rusland. Toch staat er op sportief vlak nog heel wat op het spel, want bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt er gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen, de landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd en ontlopen zo in principe de sterkste tegenstanders. Bij zes op zes zijn de Belgen net als vier jaar geleden voor het WK in Brazilië reekshoofd. Bij vier op zes moet er gerekend worden, maar blijft de kans wel groot.



Bosnië zal dan weer met het mes tussen de tanden aantreden, want zij moeten punten pakken om hun tweede plaats vast te houden om zo alsnog een stek in de barrages af te dwingen. Gelukkig voor de Belgen wordt de wedstrijd niet in het Bilino Poljestadion (bijgenaamd Het Rattenhol) in Zenica gespeeld, maar wel in het kleinere Grbavicastadion in Sarajevo, waar de sfeer minder opgehitst en vijandig zal zijn. Al valt het altijd af te wachten in Bosnië, waar in 2005 de Rode Duivels op weg naar het stadion werden tegengehouden door hun eigen politie-escorte en er pas doorgereden kon worden na de overhandiging van vijf teamshirts.



In Zenica konden de Duivels bovendien nooit winnen. Bij hun laatste bezoek bleven ze er eind 2014 steken op een 1-1 gelijkspel, niemand minder dan Radja Nainggolan scoorde toen het Belgische doelpunt. De middenvelder van AS Roma is er deze keer niet bij, hij werd voor de tweede keer op rij gepasseerd. Mousa Dembélé en Christian Benteke zijn er wegens blessures niet bij, Vincent Kompany keerde maandag reeds naar Manchester City terug om er verder te revalideren van zijn kuitblessure. Jordan Lukaku viel woensdag geblesseerd weg en werd vervangen door Christian Kabasele. Ook Romelu Lukaku moest uiteindelijk afzeggen voor de verplaatsing naar Sarajevo. De topschutter in de Premier League sukkelt met een enkelblessure en blijft in België om te revalideren met het oog op de slotwedstrijd van dinsdag. Michy Batshuayi is morgen de grootste kanshebber om Big Rom te vervangen in de basiself. Bij de Bosniërs is draaischijf Miralem Pjanic de belangrijkste afwezige.