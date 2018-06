Rode Duivels op de selfie met... koning Filip Philippe Ghysens

09 juni 2018

16u24

Koning Filip bracht vandaag een verrassingsbezoek aan het trainingskamp van de Rode Duivels in Tubeke. Het staatshoofd wilde de voetballers een hart onder de riem steken, negen dagen voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Panama. Hij ging graag met de jongens op de selfie.

Filip sprak met verschillende spelers en informeerde naar de kwetsuur van aanvoerder Vincent Kompany. Hij hield ook een korte toespraak tot de nationale ploeg.

De koning gaat de komende week net als zijn landgenoten supporteren voor de Rode Duivels en is ook van plan een wedstrijd in Rusland bij te wonen. Ook tijdens het WK in Brazilië gingen Filip en Mathilde ter plaatse supporteren voor de nationale ploeg.

In Tubeke met @BelRedDevils. Het hele land staat achter jullie!#REDTOGETHER 🇧🇪#FifaWorldCup2018 🏆 pic.twitter.com/74ZupGpJWn Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link