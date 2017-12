Rode Duivels ontlopen Duitsland, Spanje en Portugal in UEFA Nations League, groep met Frankrijk en Nederland wél mogelijk YP

20u57

Bron: Belga 0 GMAX AGENCY Rode Duivels De Europese voetbalbond UEFA heeft vandaag de samenstelling van de potten voor de loting van de UEFA Nations League bekendgemaakt. Die nieuwe landencompetitie gaat in september 2018 van start. De Rode Duivels zitten dankzij hun hoge coëfficiënt in pot 1 van de A-divisie.

België ontloopt op die manier Duitsland, Portugal en Spanje. De Duivels zullen één tegenstander trekken uit pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland of Italië) en één uit pot 3 (Polen, IJsland, Kroatië of Nederland).

Op die manier zullen vier poules gevormd worden, die elk een groepsfase afwerken. De vier groepswinnaars maken in een final four (met eerst halve finales) in juni 2019 uit wie de eindzege op zak steekt. De vier landen die in hun poule op de vierde en laatste plaats eindigen, zakken naar de B-divisie voor de volgende editie. Uit die B-divisie zullen vier landen promoveren naar de A-divisie.

Via de Nations League kunnen vier teams (één van elk van de vier divisies) zich plaatsen voor het EK van 2020. De vier groepswinnaars binnen elke divisie spelen hiervoor in maart 2020 een eindronde, waarvan de eindwinnaar een EK-ticket pakt. Heeft een groepswinaar zich via de conventionele kwalificaties (die ook nog plaatsvinden) al verzekerd van EK-deelname, wordt die in de eindronde vervangen door de beste tweede. Deze ticketverdeling heeft tot gevolg dat een team van de laagste D-divisie, bijvoorbeeld Wit-Rusland, Luxemburg of zelfs Gibraltar, op het EK zal mogen spelen.

De loting staat op 24 januari in het Zwitserse Lausanne op de agenda.

Meer over Spanje

Kroatië

Luxemburg

Duitsland

België

Zwitserland

Portugal

IJsland