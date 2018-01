Rode Duivels oefenen tegen Portugal en Saoedi-Arabië Rudy Nuyens

08u04

Bron: Eigen berichtgeving 7 Photo News Rode Duivels De Rode Duivels oefenen in de aanloop naar het WK tegen Saoedi-Arabië en Portugal, twee landen die ook naar Rusland gaan.

Op 27 maart komt Saoedi-Arabië naar Brussel. De Saoedi's brachten een bod van 1 miljoen euro uit voor een oefenwedstrijd in Brussel. Hiermee recupereert de voetbalbond de helft van de 2 miljoen euro die in november misgelopen werd met de Aziëtrip. Die werd afgezegd op aandringen van internationals uit de Premier League en hun clubs. Dat het zo lang geduurd heeft voor alles met de Saoedi's bezegeld werd, heeft te maken met de uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor de match. In maart wordt slechts één oefeninterland afgewerkt, om de spelers niet te veel te belasten in een drukke periode bij hun clubs.

In juni zijn drie oefeninterlands voorzien. De eerste wordt wellicht gespeeld op vrijdag 1 juni, tegen Portugal. Er ontbreken nog enkele handtekeningen, maar er is een principeakkoord met het team van Fernando Santos. De wedstrijd is een return voor de oefenpot die op 29 maart 2016 in het Portugese Leiria plaatsvond (2-1). Die match zou ook in België gespeeld worden, maar door de aanslagen in Brussel werd toen uitgeweken naar Portugal. Na de wedstrijd tegen de Selecçao volgt nog een uit- en een thuiswedstrijd, waarna de Duivels afreizen naar het WK.

