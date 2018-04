Rode Duivels oefenen in aanloop naar WK drie keer in Koning Boudewijnstadion YP

18 april 2018

17u12

Bron: Belga 0 Rode Duivels De drie oefeninterlands die de Rode Duivels afwerken in de aanloop naar het WK van komende zomer worden allemaal in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

Zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, woensdag 6 juni komt Egypte op bezoek en maandag 11 juni is Costa Rica de tegenstander in de uitwuifwedstrijd voor de afreis naar Rusland. "De KBVB bereikte een overeenkomst met Stad Brussel en de drie wedstrijden zullen plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion. Aftrap telkens om 20u45", klinkt het in de mededeling. Aanvankelijk was er sprake van dat de interland tegen Egypte in Genk zou worden gespeeld.

Nieuw is dat de KBVB voor de drie wedstrijden een miniabonnement aanbiedt, exclusief voor de leden van de overkoepelende fanclub 1895. De voorverkoop voor de leden start morgen en loopt tot en met 1 mei. De openbare verkoop, die enkel online zal verlopen, start op donderdag 17 mei.

Bondscoach Roberto Martinez toonde zich eerder al tevreden met het oefenprogramma. "Het zijn stuk voor stuk goede ploegen en in functie van een tegenstander op het WK", klonk het in februari al bij de bondscoach. "Met Portugal treffen we de regerende Europese kampioen. Egypte wordt een interessante test met het oog op onze tweede WK-wedstrijd tegen Tunesië. De slotwedstrijd tegen het Midden-Amerikaanse Costa Rica staat helemaal in het teken van onze openingswedstrijd tegen Panama, ook al uit Centraal-Amerika, op 18 juni in Sotsji. Costa Rica bereikte in 2014 nog de kwartfinales."

"Ook voor het publiek zijn dit mooie tegenstanders, met enkele grote namen in hun rangen. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) bij Portugal, Mohamed Salah (Liverpool) en Mohamed Elneny (Arsenal) bij Egypte, en Bryan Ruiz (ex-AA Gent, nu Sporting Lissabon) bij Costa Rica. Ik roep de fans nu al op om massaal naar het stadion te komen en ons een laatste duw in de rug richting Rusland te geven."