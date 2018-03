Rode Duivels leveren fors in op WK-premies Niels Poissonnier

21 maart 2018

03u30 19 Rode Duivels De punten en komma’s moeten nog steeds gezet worden, maar als de Rode Duivels straks in Rusland met de wereldbeker pronken, levert dat elk van hen 445.000 euro bruto op. De voetbalbond wrijft zich in de handen.

Het is de KBVB gelukt om drastisch te besparen op de premies van de Rode Duivels. Het huidige raamakkoord voor het WK 2018, Euro 2020 én het WK 2022 bevat vaste bedragen en niet langer percentages van de (FIFA- of UEFA-)inkomsten, zoals her en der werd geopperd. Dat maakt dat de voetbalbond straks véél meer zal overhouden dan eerst gedacht. De FIFA trok het prijzengeld voor het komende WK namelijk gevoelig op, met liefst 11,7% in vergelijking met het vorige toernooi in Brazilië. 358 miljoen dollar (291,5 miljoen euro) wordt straks 400 miljoen dollar (323,3 miljoen euro), waarvan 38 miljoen dollar (ruim 30 miljoen euro) voor de eindwinnaar.

Waar de Rode Duivels in hun vorige overeenkomst onder gewezen CEO Steven Martens nog een ongeziene 60% van de bruto-inkomsten van een WK of EK hadden afgedwongen, moeten ze nu met veel minder tevreden zijn. Zeker in het begin van het toernooi. Verschillende ­internationals beseffen dat het pas vanaf de kwartfinales financieel echt interessant wordt. Een bewuste strategie van de voetbalbond, dat zich zo heeft ingedekt tegen een vroegtijdige uitschakeling. Een doemscenario waarin de opbrengsten niet zouden opwegen tegen de kosten.

De startpremie is daarom een flink stuk teruggeschroefd. Elke Duivel ontvangt in de groepsfase 42.000 euro, waar dat in Brazilië nog meer dan het dubbele was. Slaagt België erin om door te stoten tot de achtste finales en eventueel tot de kwart­finales, dan krijgen de spelers er alsnog de afgetrokken 40 procent (2 keer 20%) van hun kwalificatiepremie bij. Om u een idee te geven: we spreken dan over premies van 80.000 euro voor een achtste finale en van ruim 180.000 euro voor een kwartfinale.

Bij een vierde plaats in Rusland zal iedere Rode Duivel daar bruto 280.000 euro aan overhouden, brons brengt nog eens 32.000 euro extra met zich mee. Maar de jackpot — nou ja, in het geval van veel Rode Duivels wegen deze bedragen niet op tegen wat ze bij hun club verdienen — is natuurlijk aan de wereldbeker gekoppeld. Bij WK-winst strijkt elke speler 445.000 euro op. In Brazilië was dat nog 704.000 euro. Verliest België in Moskou de finale, dan misloopt ­iedereen 115.000 euro.

Duitsers 350.000 euro

De Duivels mogen dan wel een aanzienlijk bedrag hebben ingeleverd, ze kunnen nog steeds niet klagen. Zo bedraagt de WK-premie in Duitsland 350.000 euro per speler als ze voor de tweede keer op rij ­wereldkampioen worden. Dat is 50.000 euro meer dan in Brazilië, waar de Rode Duivels meer overhielden aan hun kwartfinale dan de Duitsers aan de eindzege.

Hoe dan ook: omdat de KBVB in het huidige contract niet alleen afgestapt is van de exuberante uitkeringen, maar de nieuwe premies ook vastlegde in gefixeerde bedragen, blijft er straks na het WK — ongeacht het resultaat van de Rode Duivels — een pak meer geld over om te investeren in het Belgische voetbal.

Premies per Rode Duivel

Groepsfase 42.000 euro

Achtste finale 80.000 euro

Kwartfinale 180.000 euro

Vierde plaats 280.000 euro

Derde plaats 312.000 euro

Verliezend finalist 330.000 euro

WK-winst 445.000 euro

FIFA-prijzengeld WK 2018

Voorbereidingspremie 1.200.000 euro

Groepsfase 6.500.000 euro

Achtste finale 9.700.000 euro

Kwartfinale 12.900.000 euro

Vierde plaats 17.800.000 euro

Derde plaats 19.400.000 euro

Verliezend finalist 22.600.000 euro

WK-winst 30.700.000 euro