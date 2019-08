Rode Duivels kennen EK-tegenstanders op 30 november AB

19 augustus 2019

19u16

Bron: Belga 0 Rode Duivels De loting voor het EK voetbal van komend jaar vindt op zaterdag 30 november (18u Belgische tijd) in de indoorarena Romexpo in de Roemeense hoofdstad Boekarest plaats, zo maakte de UEFA bekend.

In Boekarest worden de 24 gekwalificeerde landen verdeeld in zes groepen van vier. Dat is de top twee uit elke kwalificatiepoule, aangevuld met vier landen die zich plaatsen via play-offs. Aan de play-offs, min of meer de vervanger van de vroegere barrages, nemen de winnaars deel van de in totaal zestien groepen uit de vier divisies van de Nations League. Als een groepswinnaar uit de Nations League zich via de Europese kwalificaties reeds geplaatst heeft voor het EK, schuift het ticket voor de play-offs door naar het eerstvolgende land in de eindstand van de divisie.

Per divisie worden er in de play-offs halve finales en een finale gespeeld, met als uiteindelijk resultaat vier landen die alsnog naar het EK mogen. De loting voor die play-offs wordt op 22 november gehouden, de wedstrijden worden pas van 26 tot 31 maart 2020 gespeeld. De EK-loting in Boekarest zal dus gehouden worden vooraleer de vier deelnemende landen uit de Nations League bekend zijn. Indien nodig wordt op 1 april 2020 nog een bijkomende loting gehouden.

Deze ingewikkelde procedure is het gevolg van de beslissing van de UEFA om de nieuwe Nations League te betrekken in de EK-kwalificatieprocedure en daar komt nog eens bij dat het komende EK ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA in twaalf speelsteden georganiseerd wordt. De landen waarin die speelsteden gelegen zijn, werden op basis van sportieve sterkte en geografische overwegingen per twee gekoppeld en na loting aan een groep toegewezen: voor groep A zijn dat Italië en Azerbeidzjan, groep B Rusland en Denemarken, groep C Nederland en Roemenië, groep D Engeland en Schotland, groep E Spanje en Ierland, en in groep F tot slot Duitsland en Hongarije. Gastlanden die zich plaatsen voor het EK, worden automatisch aan de voorgaande groepen toegewezen. Als beide gekoppelde landen per groep zich plaatsen voor het toernooi, volgt er een loting om uit te maken wie het thuisvoordeel krijgt in de onderlinge confrontatie. Elk gekwalificeerd thuisland is op die manier zeker van minstens twee thuiswedstrijden in de groepsfase.

Daarnaast zijn er bij de loting zes reekshoofden, die in pot 1 terechtkomen. In tegenstelling tot vroeger wordt er daarvoor niet meer gekeken naar de UEFA-ranking, maar naar de resultaten in de kwalificatiefase. Op basis daarvan worden er van de tien groepswinnaars zes overgehouden voor pot 1, de overige vier komen in pot 2 terecht. In enkele gevallen zullen de reekshoofden de niet-geplaatste gastlanden vervangen, zoals het in groep A met Azerbeidzjan of groep D met Schotland weleens het geval zou kunnen zijn. Ook voor de Rode Duivels, op voorwaarde dat ze hun kwalificatiegroep winnen en reekshoofd zijn, behoort dat tot de mogelijkheden. Al blijft het nu nog vooral koffiedik kijken.

Op de eindronde is het format hetzelfde als drie jaar geleden op het EK in Frankrijk. De top twee van elke groep en de vier beste derdes stoten door naar de achtste finales, waarin er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld wordt en het eventuele thuisvoordeel voor gastlanden niet meer van toepassing is. De halve finales en de finale worden in het Wembleystadion in de Britse hoofdstad Londen gespeeld. Zoals sinds 1984 gebruikelijk is bij het EK, zal er geen wedstrijd om de derde plaats zijn.