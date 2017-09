Rode Duivels in november tegen Mexico en Japan YP

19u07

Bron: Belga 2 BELGA Rode Duivels Zoals we eerder al schreven, nemen de Rode Duivels het in november in twee oefenwedstrijden in eigen huis op tegen Mexico (10 november) en Japan (14 november). Dat bevestigde de Belgische voetbalbond (KBVB) vanavond.

"Het is nu officieel, de Rode Duivels spelen hun twee volgende oefenwedstrijden in België (nog te bepalen locaties) tegen Mexico (vrijdag 10 november 2017) en tegen Japan (dinsdag 14 november 2017)", laat de KBVB weten. Waar de partijen doorgaan, is nog niet bekend. Op 10 oktober spelen de Duivels hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus nog in het Koning Boudewijnstadion. Maar het is niet zeker of de stad Brussel het ziet zitten om ook deze twee oefenwedstrijden op de Heizel te laten doorgaan.



"Aanvankelijk was het de bedoeling om twee wedstrijden te spelen in Azië of in het Midden-Oosten maar daar werd vanwege sportieve en extra sportieve redenen van afgezien", vervolgde de voetbalbond in haar persbericht.



Aanvankelijk zouden duels in Japan en Zuid-Korea op tafel hebben gelegen. Maar de Japanse ploeg voorziet in november een tournee in Europa en Seoel bleek evenmin een optie door de spanning met Noord-Korea. Vervolgens werd gedacht aan wedstrijden in China en India, maar ook dat plan is nu opgeborgen. De internationals zouden het ook niet hebben zien zitten om midden in een drukke periode met hun clubs ook nog een lange reis naar Zuidoost-Azië te maken.