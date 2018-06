Rode Duivels houden de adem in: Kompany stapt met blessure van het veld DMM

02 juni 2018

22u12 0 Rode Duivels Het mag niet zijn voor Vincent Kompany. Althans in de oefenwedstrijd tegen Portugal. De rots in de branding bij de Rode Duivels stapte in de 54ste minuut met een schijnbare blessure van het veld.

Even de bal weghalen bij de oprukkende Gelson Martins moet Kompany gedacht hebben. De voormalige kapitein van de Rode Duivels ging het duel met zijn rechtstreekse tegenstander aan, maar verstapte zich daarbij. Meteen na de fase verliet de verdediger van Manchester City het veld. Vervolgens ging Kompany nog even langs bij bondscoach Martinez alvorens het veld hoofdschuddend te verlaten. Dedryck Boyata kwam Kompany daarna vervangen.

Nieuws over de blessure is er op dit moment nog niet. Al is het gezien Kompany's voorgeschiedenis en met het oog op het WK in Rusland toch stevig de adem inhouden.