Rode Duivels hopen in 2020 opnieuw te schitteren, maar... Sire, zijn er nog verdedigers? Niels Poissonnier

12 juli 2018

09u19 1 Rode Duivels Neem nog geen afscheid van deze Gouden Generatie. Hun blik is al gericht op Euro 2020. Maar wat zal onze defensie tegen dan nog voorstellen…?

Wishful thinking, dinsdagavond in Sint-Petersburg, zo’n anderhalf uur na de frustrerende uitschakeling tegen Frankrijk. “Als deze groep samen kan blijven, is er over twee jaar op het EK nog iets mogelijk.” Ziedaar de droom van Kevin De Bruyne – hij is zich als geen ander bewust van het kwaliteitsverlies dat er achterin dreigt aan te komen.

Vincent Kompany zal in 2020 zijn pensioenleeftijd in het internationale voetbal bereikt hebben: 34. Van iemand met zo’n blessureverleden mag je dan niet veel meer verwachten – hoe talentvol en ervaren hij ook is. “De kans is groot dat ik na het WK stop bij de nationale ploeg.” ’t Was ruim een jaar geleden dat Kompany, in het nationale oefencentrum in Tubeke, voor het eerst luidop nadacht over zijn afscheid. Een reflectie, ingegeven door zijn realisme. Kompany beseft dat hij als dertiger maar een aantal wedstrijden per seizoen meer aankan. De meest logische stap dan is om het voor bekeken te houden bij de Rode Duivels. Alleen… bleef de bevestiging de voorbije weken vooralsnog uit. Meer nog, volgens zijn familie is de vraag op dit moment zelfs niet aan de orde. Het past allemaal in het draaiboek van Kompany. De focus in Rusland moet op de Duivels liggen, niet op zijn eigen persoon. De charismatische verdediger – en het gezicht van deze generatie – zal zelf wel beslissen wanneer hij zijn vaarwel aan de nationale ploeg aankondigt, voor de internationale media.

