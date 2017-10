Rode Duivels blijven vijfde op FIFA-ranking en zijn reekshoofd bij WK-loting 12u08

Bron: Belga 0 BELGA Rode Duivels De Rode Duivels behouden vandaag op de nieuwe FIFA-ranking de vijfde plaats. Daarmee zijn ze nu ook officieel reekshoofd bij de loting voor de groepsfase op het WK in Rusland.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 14 september, kwamen de troepen van Roberto Martínez twee keer in actie. Zowel in Bosnië-Herzegovina (3-4) als thuis tegen Cyprus (4-0) pakte België de volle buit en sloot zijn WK-kwalificatiegroep daarmee af met een knappe 28 op 30. De volgende keer dat Hazard en co in actie komen, is op 10 november. Dan wacht in het Koning Boudewijnstadion in Brussel een oefenduel tegen Mexico. Vier dagen later volgt een tweede vriendschappelijke wedstrijd, in het Brugse Jan Breydelstadion tegen Japan. Mexico en Japan zijn net als België geplaatst voor het WK.



Dankzij de vijfde plaats is België dus reekshoofd bij de loting voor de groepsfase op het WK. Naast gastland Rusland is die status weggelegd voor de top 7 van deze nieuwe FIFA-ranking. De loting vindt plaats op 1 december in Moskou.



Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plaats met 1.631 punten voor Brazilië (1.619), Portugal (1.446) en Argentinië (1.445). België is vijfde met 1.333 punten en wordt gevolgd door Polen (1.323) en Frankrijk (1.226). Spanje klimt drie plaatsen naar nummer 8 (1.218) maar gaat dus niet pot 1 in bij de loting. Chili blijft negende voor Peru (tiende, +2).



Op basis van deze nieuwe FIFA-ranking is nu ook duidelijk welke vier landen morgen reekshoofd zijn bij de loting voor de Europese barrages. Dat zijn Zwitserland (11e), Italië (15e), Kroatië (18e) en Denemarken (19e). Op 9 en 14 november strijden deze vier landen in een dubbel duel om een WK-ticket met Noord-Ierland (23e), Zweden (25e), Tsjechië (46e) en Griekenland (47e).



De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 23 november.

Photo News

De FIFA-ranking op maandag 16 oktober (tussen haakjes de ranking op 14 september):

1. (1) Duitsland 1631 punten



2. (2) Brazilië 1619



3. (3) Portugal 1446



4. (4) Argentinië 1445



++ 5. (5) België 1333



6. (6) Polen 1323



7. (8) Frankrijk 1226



8.(11) Spanje 1218



9. (9) Chili 1173



10.(12) Peru 1160



11. (7) Zwitserland 1134



12.(15) Engeland 1116



13.(10) Colombia 1095



14.(13) Wales 1072



15.(17) Italië 1066



16.(14) Mexico 1060



17.(16) Uruguay 1034



18.(18) Kroatië 1013



19.(26) Denemarken 1001



20.(29) Nederland 931



...