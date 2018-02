Rode Duivels bereiden WK voor met oefenmatchen tegen Portugal, Egypte en Costa Rica TLB

21 februari 2018

16u13

Bron: Eigen berichtgeving 22 Rode Duivels De voorbereidingsplannen van de Rode Duivels op het WK voetbal van komende zomer in Rusland krijgen steeds meer vorm. De voetbalbond maakte vandaag immers bekend dat de nationale ploeg in aanloop naar het wereldkampioenschap zal oefenen tegen Portugal (02/06), Egypte (06/06) en Costa Rica (11/06).

Op 27 maart oefenen de Rode Duivels ook al tegen Saoedi-Arabië. Na die wedstrijd trekken de spelers van bondscoach Roberto Martínez weer naar hun clubs om het seizoen af te werken en vanaf eind mei verschuift de focus dan definitief richting het WK.

Op het wereldkampioenschap treffen Duivels Panama, Tunesië en Engeland en hun oefenpartners werden daarom ook zorgvuldig uitgekozen. Met het Portugal van Cristiano Ronaldo krijgen De Bruyne en co een Europese klepper voorgeschoteld, als voorbereiding op de match tegen Engeland. In 2016 verloren de Belgen al een oefenmatch tegen de Europees kampioen met 2-1.

Egypte, met Liverpool-sluipschutter Mo Salah als grote ster, fungeert dan weer als simulatie voor het Noord-Afrikaanse Tunesië en de uitzwaaiwedstrijd tegen Costa Rica - met ex-Buffalo Bryan Ruiz in de rangen - moet dan weer een prima voorbereiding worden op Panama.

Martínez: "Ik roep de fans op om massaal naar het stadion te komen"

"Het zijn stuk voor stuk goede ploegen en in functie van een tegenstander op het WK", toont bondscoach Roberto Martínez zich tevreden over de gevonden sparringpartners. "Met Portugal treffen we de regerende Europees kampioen. Egypte wordt een interessante test met het oog op onze tweede WK-wedstrijd, tegen Tunesië. De slotwedstrijd tegen het Costa Rica staat helemaal in het teken van onze openingswedstrijd tegen Panama, ook al uit Centraal-Amerika, op 18 juni in Sotchi. Costa Rica bereikte op het WK van 2014 toch de kwartfinales."

"Ook voor het publiek zijn dit mooie tegenstanders, met enkele grote namen in hun rangen. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) bij Portugal, Mohamed Salah (Liverpool) en Mohamed Elneny (Arsenal) bij Egypte en Bryan Ruiz (ex-AA Gent, nu Sporting Lissabon) bij Costa Rica. Ik roep de fans nu al op om massaal naar het stadion te komen en ons een laatste duw in de rug richting Rusland te geven."