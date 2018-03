Rode Duivel Dedryck Boyata: "Ik hoop op speelminuten" AB

21 maart 2018

14u19

Bron: Belga/eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Dedryck Boyata wil in de oefeninterland van dinsdag tegen Saoedi-Arabië bondscoach Roberto Martinez tonen dat hij een plaats verdient in de finale WK-selectie. "Ik ga de komende dagen mijn beste beentje voorzetten", belooft de 27-jarige verdediger woensdag in het Belgian Football Center in Tubeke.

"Ik ben in de eerste plaats tevreden dat ik nu, op enkele maanden voor de start van het WK, opnieuw opgeroepen ben", stak Boyata van wal. "De komende dagen werken we vooral individueel, met de focus op recuperatie. Nadien richten we ons op de partij tegen Saoedi-Arabië. Dat wordt een heel belangrijke match, waarin we als ploeg nog enkele zaken kunnen bijschaven. Ik hoop alvast op speelminuten."

Ik zal de komende dagen het beste van mezelf geven en Martinez tonen wat ik in mijn mars heb.

Boyata telt vier caps bij de nationale ploeg, en speelde afgelopen november nog negentig minuten in de oefenwedstrijd tegen Mexico (3-3). "Ik heb nadien veel gepraat met de bondscoach over die partij", legde de Celtic-speler uit. "Hij wees me op positieve punten, maar haalde ook nog elementen aan die beter konden. Ik zal alvast de komende dagen het beste van mezelf geven en Martinez op training tonen wat ik in mijn mars heb. Ik hoop uiteraard op een WK-selectie, maar het is de bondscoach die de eindbeslissing neemt."

In 2016 leek Boyata op weg om een plaats te bemachtigen in de selectie van Marc Wilmots voor het EK in Frankrijk, maar hij viel in extremis weg met een hamstringblessure. "Een heel erg moeilijk moment in mijn loopbaan waar ik liever niet meer aan terugdenk", gaf de Brusselaar toe. "Maar ik probeer om die negatieve ervaring nu om te buigen in iets positiefs. Het motiveert me om nu nog harder te werken om in de groep voor Rusland te geraken. Dat zou een droom zijn."