Roberto Martínez ziet defensieve tekortkomingen: "Ik heb veel geleerd" Rudy Nuyens

00u31 0 EPA Rode Duivels De persconferentie van Roberto Martínez na de match tegen Mexico had veel weg van die na zijn eerste wedstrijd, thuis tegen Spanje. "Ik heb veel geleerd", zegt de bondscoach. Martínez zag vooral hoe het defensief niét moet.

Met een onuitgegeven defensie Ciman-Boyata-Vermaelen slikten de Rode Duivels drie goals tegen Mexico. Daar kan een coach uiteraard niet tevreden mee zijn. "Toch ben ik blij met deze match", zegt Roberto Martínez. "Je vreest voor een vriendschappelijke wedstrijd altijd dat die je nergens in gaat helpen. Maar ik zag een match waarin we moesten afzien, waarin we moesten communiceren en waarin we een echt team moesten vormen dat de nederlaag nooit zou accepteren. En ja: uiteraard zijn er dingen die we veel beter moeten doen. De twee tegengoals na de rust mogen nooit vallen. Daar zijn redenen voor. Als team moeten we beter zijn in dat soort situaties. Het is goed om een keer te spelen tegen een dynamisch niet-Europees team, met spelers die heel specifieke dingen doen in één-tegen-situaties. We waren slim en klinisch in de manier waarop wij onze goals maakten, maar in zijn geheel was het vooral een match die ons helpt om het WK voor te bereiden. Daar ben ik blij om."

BELGA

"Dit was iets anders dan de kwalificatiewedstrijden die we gezien hebben", zegt Martínez. "Dat waren matchen die in ons voordeel liepen, nu moesten we afzien. Dat hebben we ook gedaan. Het was een match waarin ze andere sterren tegenkwamen dan die die ze gewend zijn op clubniveau. Dat was een nieuwe ervaring voor hen. En het heeft ons heel veel informatie bezorgd."

"We wilden onze vijfmansverdediging testen tegen een team dat met twee echte buitenspelers voetbalde, met spelers die in de ruimtes doken en die man-tegen-mansituaties opzochten. We hebben zelf geen systeem gehanteerd om te trachten de match te winnen, het was een systeem om ons te testen. Het heeft ons veel informatie bezorgd. We wérden getest. En toch verloren we niet. Deze match ging erom te zien welke spelers klaar zijn om dit soort matchen te spelen. Het was niet bedoeld als een gemakkelijke opdracht. Integendeel: de bedoeling was om het onszelf erg moeilijk te maken, door spelers in posities te laten komen waar ze normaal niet spelen op clubniveau. Mexico heeft ons goed op de proef gesteld."

Photo News

Kevin De Bruyne speelde niet zijn beste match en liet zich vaak terugzakken. "We speelden met Hazard en Lukaku op een andere manier, met nagenoeg twee nummers negen", legt Martínez uit. "Dat bracht De Bruyne en Tielemans in situaties waarin ze mee in de aanval konden gaan, maar ook in situaties waarin ze moesten verdedigen, omdat er grote ruimtes waren waarvan Mexico gebruik probeerde te maken. Dat vroeg veel van die twee spelers, daarom heb ik ze na 45 minuten ook gewisseld."

Martínez betreurt dat Nainggolan uitviel voor de twee oefenmatchen. "We maakten ons eerst niet teveel zorgen toen hij aan het einde van de training iets voelde, omdat Radja nooit geblesseerd is", zegt de bondscoach. "Maar de medische staf kwam snel tot de vaststelling dat het te ernstig was om te kunnen spelen. Dat is erg jammer, want deze match was een goeie gelegenheid geweest om Radja aan het werk te zien. Hij was zelf ook erg ontgoocheld."

Photo News

Photo News

Photo News

Photo News