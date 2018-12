Roberto Martínez verkozen tot Coach van het Jaar Redactie

22 december 2018

20u46 2 Rode Duivels Roberto Martínez is verkozen tot Coach van het Jaar. De Rode Duivels-coach haalde het in het referendum van Sportspress.be voor Philip Mestdagh, coach van de Belgian Cats. Volleytrainer Vital Heynen eindigde op de derde plaats.

Martínez haalde het met 344 punten, Mestdagh telde er 275. Heynen strandde op 246 punten. Voor het eerst in de geschiedenis zette Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten, de poort voor buitenlandse coaches open bij zijn verkiezing van Coach van het Jaar. De overwinning van Martínez komt niet uit de lucht vallen. De 45-jarige Catalaan leidde de Rode Duivels afgelopen zomer op het WK in Rusland naar een historische derde plaats. De winst in de kwartfinales op topfavoriet Brazilië (2-1) sprong het meest in het oog. In totaal won Martínez in 2018 dertien van zijn zeventien wedstrijden met de Duivels. Hij verloor slechts twee keer, de halve finale op het WK tegen Frankrijk (1-0) en de slotwedstrijd in de groepsfase van de Nations League bij Zwitserland (5-2).

Eindstand:

1. Roberto Martínez (voetbal) 344 punten (69x op de eerste plaats)

2. Philip Mestdagh (basket) 275 (45)

3. Vital Heynen (volley) 246 (46)

4. Jacques Borlée (atletiek) 209 punten (32)

5. Roger Lespagnard (atletiek) 189 (29)

6. Marjorie Heuls/Yves Kieffer (turnen) 164 (28)

7. Philippe Clement (voetbal) 85 (12)

8. Tom Steels (wielrennen) 38 (5)

9. Dario Gjergja (basket) 28 (1)

10. Wim Fissette (tennis) 23 (1)

11. Jelle Spruyt (snelschaatsen) 15 (1)

12. Frans Claes (roeien) 10 (1)

13. Patrick Lefevere (wielrennen) 9 via wildcard (3)

14. Philippe Dehaes (tennis) 5 via wildcard (1)

15. Felice Mazzu (voetbal) 2 via wildcard (-)

16. Ivan Leko (voetbal) 1 via wildcard (-)