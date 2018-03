Roberto Martínez stuurt Duivels op vakantie, bondscoach wil spelers zo fris mogelijk aan WK laten beginnen Niels Poissonnier

16 maart 2018

07u56 0 Rode Duivels Zonnige bestemmingen lonken. Een pak Rode Duivels krijgt volgende week, in de aanloop naar Saoedi-Arabië, grotendeels vrijaf van de bondscoach. Het achterliggende idee: hen zo fris mogelijk aan het WK laten beginnen.

In maart moet je voorzichtig zijn, vindt Roberto Martínez. Al meer dan eens benadrukte de bondscoach dat het een aparte maand is om interlands af te werken. Niet alleen omdat de meeste internationals op dat moment met hun gedachten bij de titelstrijd, de ontknoping van de Champions League of een eventuele bekerfinale zitten, maar óók omdat de fysieke belasting dan begint door te wegen. Noem ze maar op, de De Bruynes en Hazards die gemiddeld drie wedstrijden per week spelen. Martínez vreest dat zij straks op het WK uitgeblust zullen zijn.

Vandaar dat de bondscoach er intern op hamerde om in maart slechts één oefeninterland te spelen. Terwijl pakweg Engeland het de komende weken opneemt tegen Nederland én Italië, beperken de Rode Duivels zich bewust tot een vriendschappelijke test tegen Saoedi-Arabië. Meer nog, om zijn sterkhouders zo minimaal mogelijk te belasten, kregen verscheidene internationals al te horen dat ze een groot deel van de aanloop mogen skippen. Martínez - die de voorbije maanden Europa rondreisde om met heel wat van zijn spelers een goed gesprek te hebben - verwacht hen pas later in Tubeke.

"We moeten goed omspringen met deze interland. Het is een gelegenheid om spelers wat ademruimte te geven", beklemtoonde de bondscoach al in februari. "Wie boven de 2.500 speelminuten zit, zal een individueel programma krijgen." Concreet: jongens als Courtois, Vertonghen, De Bruyne, Dembélé, Eden & Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Mertens en Nainggolan - als hij vanmiddag wordt opgeroepen, uiteraard - mogen een flink stuk van volgende week uitrusten op een bestemming naar keuze.

De overige internationals moeten zich maandag wél in Tubeke aanmelden, omdat zij dit seizoen - om verschillende redenen: concurrentie, blessures,... - nog niet veel speelden bij hun club. Martínez zal aanvankelijk met hen de oefeninterland voorbereiden.

Privilege

Nog dit: in principe is dit een eenmalig privilege van de bondscoach. In juni plant hij geen extra vrije dagen te geven aan bepaalde Duivels. "Het is belangrijk dat we dán als groep samen naar Rusland toewerken", zei Martínez daar in datzelfde interview nog over. "Juni wordt essentieel om ze fris aan de start van het WK te krijgen." Door zijn spelers nu wat welgekomen vakantie te gunnen en in de laatste rechte lijn - na een veeleisend seizoen - bewust in Tubeke te blijven in plaats van een buitenlandse ministage te organiseren, hoopt de bondscoach in Rusland op de allerbeste De Bruyne, Hazard en co.