Roberto Martínez steunt geplaagde internationals en kondigt mogelijk nieuwe naam in selectie aan Redactie

26 augustus 2019

19u45

Bron: VTM Nieuws 2 Rode Duivels Loyaal naar zijn ervaren Duivels toe. In de aanloop naar het dubbelluik tegen San Marino en Schotland, spreekt onze bondscoach zijn vertrouwen uit in Vincent Kompany en Jan Vertonghen.

Die eerste ligt alweer in de lappenmand, de tweede zit op de bank bij Tottenham. “Jan is onze meest consistente speler geweest de voorbije drie jaar. We gaan hem nu helpen om matchfit te geraken. Het kan niet zijn dat hij in twee maanden plots een slechte voetballer is geworden.” Ook het project dat Kompany bij Anderlecht ingeleid heeft, krijgt alle steun van Roberto Martínez “Neem de resultaten weg en ‘Vinnie’ heeft al fantastisch werk geleverd. Eens Dimata of Roofe fit is en ze ook een echte spits hebben, ben ik ervan overtuigd dat het ook puntengewijs beter zal lopen.”

”Hoe Kompany de jonge spelers bij de hand neemt en zelf echt op hoog niveau speelt, daar heb ik heel veel respect voor. Vincent ten voeten uit. Erg moedig, zijn terugkeer naar onze competitie. Zoals dat ook geldt voor andere Duivels als Mignolet, Chadli of Limbombe”, aldus de bondscoach, die ook meegaf dat hij één nieuwe Duivel aan zijn selectie zal toevoegen. Dat wordt waarschijnlijk Björn Engels, die zich bij Aston Villa al in de kijker gespeeld heeft.

Martínez is ten slotte blij over de afloop van enkele ingewikkelde transferdossiers van zijn Duivels. Zoals die van Lukaku. “Romelu had een nieuwe uitdaging nodig. Soms raak je uitgekeken op een club. Werken onder Conte zal hem deugd doen en het project van Inter, dat de scudetto nastreeft, is interessant. Ik zie Lukaku weer lachen en dat maakt me blij.”