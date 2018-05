Roberto Martínez sinds 3 augustus 2016: valse start, quasi perfect parcours en... nieuw contract Redactie

18 mei 2018

07u32 0 Rode Duivels Roberto Martínez werd op 3 augustus 2016, een maand na de desastreuze uitschakeling van de Rode Duivels op het EK tegen Wales, aangesteld tot Belgisch bondscoach. Een overzicht van wat er sindsdien gebeurde.

Verkozen boven Garcia en Advocaat

3/8/2016: De KBVB stelt Roberto Martínez aan als opvolger van Marc Wilmots. De ex-coach van Everton haalt het in een selectieprocedure van Rudi Garcia en Dick Advocaat. Hij maakt tijdens de onderhandelingen indruk met zijn tactisch inzicht.

Henry als T2

27/8/2016: De technische staf van Martínez krijgt vorm. De grootste uitschieter: Thierry Henry. "Als gewezen topspits zal hij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze spitsen."

Fluitconcert tegen Spanje

1/9/2016: Valse start voor Martínez en zijn Duivels. Op de Heizel wordt een oefenduel tegen Spanje kansloos verloren met 0-2. De fans trakteren de nieuwe bondscoach op boegeroep.

Met drie achterin

6/9/2016: In de eerste WK-kwalificatiewedstrijd op Cyprus drukt Martínez meteen zijn tactische stempel. De Rode Duivels voetballen met drie centrale verdedigers. Meunier en Carrasco bezetten de flanken. België is gelanceerd met een 0-3-overwinning.

Veel goals

7/10/2016: De 'new look' Duivels van Martínez doorstaan hun eerste echte test met glans. Bosnië wordt in eigen huis opgerold met 4-0. Carrasco en Hazard eisen in afwezigheid van De Bruyne de hoofdrol op. Een paar dagen later wordt ook Gibraltar ingeblikt met 0-6.

Gedoe met Radja

10/10/2016: Nainggolan haakt geblesseerd af bij de Rode Duivels, maar speelt wel in een oefenduel bij AS Roma. Martínez maakt zich niet al te druk. "We hadden graag geweten dat hij een vriendschappelijk duel zou spelen, maar verder zie ik geen probleem." Een maand later is er wel geen spoor van Radja in de selectie van Martínez voor de matchen tegen Nederland en Estland.

Mertens als 'valse 9'

9/11/2016: Tactisch experimentje van Martínez in de ArenA. Tegen Nederland speelt hij zonder diepe spits, met Dries Mertens als 'valse negen'. Geen succes overigens. "Ik was niet gelukkig met de manier waarop we dit invulden." Een paar dagen later wervelen de Rode Duivels tegen Estland, 8-1.

Enig puntenverlies

25/3/2017: Zonder Hazard en De Bruyne ontvangen de Rode Duivels Griekenland op de Heizel. Het wordt 1-1, de enige punten die Martínez met de nationale ploeg op weg naar Rusland laat vallen. "We hebben ons laten leiden door onze emoties en frustraties, dat kan niet."

Slordig tegen Rusland

28/3/2017: De Rode Duivels freewheelen door de WK-kwalificatie, maar het kan altijd beter, vindt Martínez. In een vriendschappelijk duel tegen Rusland geven de Belgen in de slotfase een 1-3-voorsprong weg. Martínez hekelt de mentaliteit. "We moeten wedstrijden leren wínnen."

"Wat telt, is 'het team'"

19/8/2017: In een interview met deze krant blikt Roberto Martínez vooruit op het WK. "Ik kijk niet meer zozeer naar individuen, maar naar 'het team' dat mij de grootste garantie geeft op een maximaal resultaat in Rusland."

WK-kwalificatie

3/9/2017: De kwalificatie voor Rusland is een feit. De Rode Duivels winnen na een slappe partij met 1-2 op het veld van Griekenland.

Sussen na uithaal De Bruyne

13/11/2017: De Bruyne dropt een bommetje in het oefencentrum van Tubeke. De Rode Duivels hebben een paar dagen voordien 3-3 gelijkgespeeld tegen Mexico. "Zolang er tactisch geen goed systeem is, zullen we in moeilijkheden komen tegen landen als Mexico. We waren aan het zwemmen op het middenveld. Er moet iets veranderen. We teren nog altijd te veel op ons talent." Een duidelijke boodschap van KDB. Martínez reageert sereen: "Kevin denkt als clubspeler, daar moet je elk weekend winnen. Ik bereid ons voor op het WK, ik moét experimenteren. Hij mag zijn mening hebben, maar hij moet die wel intern houden."

Vakantie voor sterkhouders

16/3/2018: Terwijl de grote voetballanden twee oefenduels spelen, kiest Martínez voor één oefenduel tegen Saoedi-Arabië. Hij geeft een aantal sterkhouders ook een paar dagen extra vakantie. "Dit is het ideale moment om spelers die al meer dan 2.500 minuten in de benen hebben wat extra ademruimte te geven."

Blij in België

21/3/2018: Het contract van Martínez loopt af na het WK, maar in aanloop naar het oefenduel tegen de Saoedi's laat hij even in zijn kaarten kijken. "Ik vind het fantastisch om in België te wonen en om bondscoach te zijn van de Rode Duivels. Iedereen heeft me hier doen thuisvoelen. Ik zie een langetermijnproject binnen de voetbalbond - langer dan nu gepland."

Contractverlenging

17/5/2018: Martínez ondertekent een contractverlenging en blijft ook na het WK aan als bondscoach van de Rode Duivels.