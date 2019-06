Roberto Martinez over transferkoorts bij Lukaku: "Hij is toe aan een nieuwe uitdaging" IB

18 juni 2019

03u30

Bron: Belga 0 Rode Duivels Roberto Martinez mocht dan op bezoek zijn om de Belgische beloften op hun EK U21 te steunen, hij kon niet anders dan ook zijn mening geven over enkele lopende transferdossiers binnen zijn kern Rode Duivels. Heel wat Rode Duivels staan nog voor een transfer en Romelu Lukaku lijkt de belangrijkste te zijn. "Romelu is klaar voor een nieuwe uitdaging", verklaarde de bondscoach. "Ik denk dat hij naar Italië trekt."

"Ik wil ten eerste al benadrukken dat ik tevreden ben dat al diverse Rode Duivels een transfer gemaakt hebben", gaf Martinez mee. "Zowel Dedryck Boyata (van Celtic naar Hertha Berlijn, red.) als Eden (van Chelsea naar Real Madrid, red.) en Thorgan Hazard (van Gladbach naar Dortmund, red.) hebben een stap vooruit gezet. Er zullen meer dan waarschijnlijk nog een heel aantal Rode Duivels van club veranderen. Het is ook belangrijk dat ze op weg naar het EK in een goed team zitten waar ze veel minuten kunnen maken."

"Wat Romelu betreft, denk ik dat het duidelijk is dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Een transfer zou in zijn geval goed zijn voor zowel de speler als de club. En als twee partijen er voordeel bij hebben, komt een overgang er meestal ook. De Serie A lijkt mij een goede keuze voor hem, al denk ik dat hij elke competitie aankan. Ik vind zijn passage bij Manchester United ook zeker geen mislukking. Het team presteerde niet optimaal en dan worden belangrijke spelers - zoals Romelu, maar ook Paul Pogba - geviseerd."

China

Een ander belangrijk dossier is dat van Yannick Carrasco. De buitenspeler wil terugkeren uit China en de bondscoach begrijpt dat. Hij onderstreepte wel dat voor de Rode Duivels een terugkeer niets uitmaakte. "Yannick trok in het jaar voor het WK naar China om topfit aan de Wereldbeker te kunnen beginnen. Hij speelde slechts één match per week en was dus uitgerust. Ik voel dat Yannick nu terug wil komen naar Europa en hoop voor hem dat het in orde komt."

Nog in China zijn Marouane Fellaini en Mousa Dembélé als Rode Duivel uit beeld geraakt. Fellaini gaf vrijwillig aan niet meer opgeroepen te willen worden, Dembélé werd de voorbije interlands bewust door Martinez gepasseerd.

De bondscoach was zeker niet van plan Fellaini te overtuigen terug te keren. "Marouane had het gevoel om te willen stoppen als Rode Duivel. Ik ga hem zelf zeker niet opnieuw bij de groep halen. Ik wil een sterke groep creëren met het oog op het EK. Wat ik niet uitsluit, is dat Marouane zelf anders over de zaken gaat nadenken. In dat geval kan er zeker gepraat worden. Wat Mousa betreft, wil ik in september kijken hoe fit hij is. Hij is zeker niet uit beeld."