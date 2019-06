Roberto Martinez: “Interesse van Barcelona is een compliment” Redactie

05 juni 2019

20u51

Bron: VTM Nieuws 3 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez noemt de interesse van Barcelona een compliment. Dat zegt Martinez in een interview met onze chef voetbal Stephan Keygnaert. Hoe groot of hoe concreet die interesse is, wil hij niet zeggen. Martinez zegt ook dat zijn focus volledig bij de Rode Duivels ligt en bij de kwalificatie voor het EK in 2020.

Roberto Martinez bereidt zich met de Rode Duivels voor op de kwalificatiematch tegen Kazachstan. De bondscoach wil niets aan het toeval overlaten: “Iedereen gaat er al van uit dat we gekwalificeerd zijn. Daarin schuilt het grote gevaar.”

De Spanjaard werd onlangs genoemd als nieuwe trainer van Barcelona. Hij zou er Ernesto Valverde moeten opvolgen na de tegenvallende resultaten van Barça in de Champions League en het verlies in de finale van de Spaanse beker. Hoe concreet die interesse van de Catalaanse club is, werd nog niet bevestigd. Ook de bondscoach zelf laat niet in zijn kaarten kijken en noemt de interesse een compliment.

Maar het opvallendste moment tijdens het interview met de bondscoach, was misschien wel weggelegd voor Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels spurtte in de achtergrond snel weg. “Die moet zich haasten om toch op tijd te zijn voor de infosessie over Kazachstan,” grapte Martinez. Maar de bondscoach is ook vol lof over zijn sterspeler: “Als hij naar Real Madrid gaat, zal hij klaar zijn om die ploeg te leiden”.