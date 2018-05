Roberto Martínez: "Ik blijf niet voor het geld, maar omdat ik geloof in het Belgische voetbal" LPB/FDZ/AB

18 mei 2018

09u47 4 Rode Duivels De bondscoach van België, Roberto Martínez, heeft op een persconferentie gereageerd op de verlenging van zijn contract. Martinez blijft twee jaar langer aan boord als trainer van de Rode Duivels. "Ik doe dit puur voor het voetbal", zegt de Spanjaard.

"Ik ben gelukkig. Net als twee jaar geleden zitten we hier opnieuw. Dit is voor velen een verrassing, maar de verlenging van mijn contract ging eigenlijk vanzelf", stak Martínez van wal. "We zaten samen en hadden een aangenaam gesprek. We praatten over hoe het is geweest en wat nog komen kan. Alles zit goed en we dachten, waarom niet verder gaan?"

Roberto Martínez zou aanblijven onder dezelfde voorwaarden en zou dus niet meer gaan verdienen. "Ik ben van Engeland naar België gekomen, dat doe je niet om financiële redenen. Als het om geld ging, zou ik voor het buitenland gekozen hebben", aldus Martínez.

"Ik doe dit puur voor het voetbal. Er is hier veel potentieel en dat trekt mij aan, ik wil jonge spelers helpen zich te ontwikkelen. België is een interessant voetballand waarin ik geloof. De fans en de spelers geven echt om nationale team. We hebben een unieke opportuniteit op het komende WK. We moeten tonen wat we kunnen.”"Of Thierry Henry ook blijft, wil Martinez nog niet kwijt. “Dat weten we nog niet. Het enige wat nu telt, is het WK, en daar zijn we klaar voor. Na het WK bekijken we dat wel."

Bart Verhaeghe: "Stabiliteit en duidelijkheid"

Ook Bart Verhaeghe, ondervoorzitter van de Belgische voetbalbond, gaf uitleg bij de keuze. “Ik ken het voetbal goed en soms moet je verrassen in het belang van het Belgische voetbal. Stabiliteit en duidelijkheid is noodzakelijk voor de spelers en staff. Roberto heeft het al goed gedaan op sportief vlak en ook de spelers, die wel degelijk geraadpleegd zijn, voelen zich goed met Martinez als coach. Hij is professioneel en is uiterst belangrijk. Hij accepteerde om bondscoach te blijven met dezelfde motivatie als ervoor. Hij krijgt dus hetzelfde betaald en doet het uit passie.”