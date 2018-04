Roberto Martínez: "Heb 90% van selectie voor WK in Rusland in mijn hoofd" Eddy Soetaert

13 april 2018

07u00 0 Rode Duivels "90% van de namen voor het WK weet ik", zei bondscoach Roberto Martínez gisteravond tijdens een sportavond in Kortrijk. Omgerekend in eenheden betekent dit dat 21 van de 23 namen op zijn lijstje staan.

Martínez was de blikvanger tijdens een sportavond met onder anderen Delfine Persoon en Yves Lampaert onder de gasten. "We hebben twintig maanden gewerkt naar de kwalificatie toe. Dan beschik je intussen ook over veel informatie", aldus de bondscoach. "90% van de selectie voor de Wereldbeker in Rusland ken ik. Het hangt nu alleen nog af van eventuele blessures en van hoe de spelers het seizoen beëindigen bij hun club."

Of Naingolan daartoe behoort, wou hij uiteraard niet kwijt. "Hij is een uitstekende voetballer", herhaalde hij zoals al vaker. "Ik zal de keuze maken in functie van het team, niet in functie van een speler of van mezelf."

Over zijn tactische aanpak zei Martínez: "Je kunt op twee manieren naar een Wereldbeker toe gaan. Met een vast systeem zoals Brazilië - 4-2-3-1 - dat je voor niemand zult aanpassen, of flexibel. Zo zullen wij dat doen: je krijgt met Panama immers een andere tegenstander te bekampen dan Engeland."

Of zijn selectie van die flexibiliteit zal afhangen? "Ja. Soms heb je verschillende uitstekende spelers voor dezelfde positie. Ons voordeel is dat de diversiteit van talent binnen onze groep fenomenaal is. Dat moeten we benutten."