Roberto Martínez gaat ook in Zwitserland vol voor de zege: “We hebben zo een topkern dat we altijd en overal willen winnen” Pieter-Jan Calcoen

16 november 2018

08u18 0 Rode Duivels “Happy”, was Roberto Martínez. Niet het minst met de goals van Michy Batshuayi. “Maar Zwitserland wordt anders.”

“Een afsluiter in stijl”, noemde Roberto Martínez de laatste thuismatch dit kalenderjaar. “En een mooi dankjewel aan de supporters.”

Ten eerste, zo analyseerde Martínez, omwille van de defensieve prestatie. “Zeer volwassen”, klonk het. “De nul houden leek misschien makkelijk, omdat IJsland nauwelijks gevaarlijk kon zijn, maar het is een tegenstander die zijn momenten aan de bal zeer goed uitspeelt. Wij behielden evenwel voortdurend de controle, al lieten we IJsland in de eerste helft te makkelijk hun spel spelen. En toen ze toch één keer konden dreigen, stond Thibaut (Courtois, red.) paraat. Chapeau, want op zulke avonden, wanneer je als keeper amper werk hebt, is geconcentreerd blijven niet evident.”

Daarnaast een reden om te juichen voor Martínez en fans: de doelpunten van Michy Batshuayi, die Romelu Lukaku moest vervangen. “Ik ben tevreden voor Michy”, sprak de bondscoach. “Weet je, tegen zo een laag blok - op het EK en het WK heeft IJsland bewezen verdedigend sterk te zijn - is het voor een diepe spits niet leuk voetballen. Je raakt weinig de bal, je zit negentig minuten in de dubbele dekking en er komen weinig kansen: ik ken jongens die voor minder gefrustreerd zouden geraken, maar niet zo bij Michy. Hij bleef aanwezig in het samenspel. En zijn positiespel was top. Hij stond er wanneer het moest. Dat bleek ook bij de 1-0. (blaast) Wat een goal, zeg, met die geweldige pass van Eden en de perfecte loopactie en assist van Thomas (Meunier, red.). Ik denk niet dat er veel mooiere zullen vallen in de Nations League.”

Job gedaan

Omdat dit IJsland een team is om snel te vergeten: zondag, in Luzern, Zwitserland, voor de eerste plaats in de poule. Martínez hield de boot aanvankelijk af - “Het is te vroeg om daarover te praten” -, om vervolgens toch overstag te gaan. “Het wordt een andere match. Zwitserland wil wel de bal en is een team dat op mekaar ingespeeld is, met Xhaka en Shaqiri als sleutelfiguren. We zullen sterk moeten zijn, maar we zijn er klaar voor.”

Gelukkig, zo besloot de bondscoach, volstaat een gelijkspel om door te stoten naar de Final Four: “Met dank aan onszelf: we deden onze job. Het is mooi meegenomen dat een punt voldoende is. (zwijgt even) Anderzijds... We hebben zo een topkern dat we altijd en overal willen winnen.”