Roberto Martínez, die niet veel lijkt te gaan wisselen in wedstrijd om het brons, the day after: "We hebben de lat voor het Belgisch voetbal hoger gelegd"

11 juli 2018

22u23

Bron: Sporza 17 Rode Duivels Daags na de verloren halve finale tegen Frankrijk heeft bondscoach Roberto Martínez bij Sporza teruggeblikt op het pijnlijke verlies. Hij is logischerwijze ontgoocheld, maar benadrukt dat zijn spelers er alles zullen aan doen om de wedstrijd om het brons winnend af te sluiten.

“Ik heb vooral een emotionele kater”, zo opende de Spanjaard. “Het was een heel speciale wedstrijd. Het geloof was aanwezig en de spelers hebben ook alles gegeven. We speelden de wedstrijd die we wilden spelen, hadden de hele wedstrijd de bal maar verloren door een stilstaande fase. Dat is frustrerend, maar nu moeten we ons alweer voorbereiden op de volgende wedstrijd. We wilden voor het toernooi zeven wedstrijden spelen en in dat doel zijn we alvast geslaagd. Jammer genoeg is de finale daar niet bij, maar we moeten ook onze laatste wedstrijd proberen te winnen en zo het toernooi goed af te sluiten want ook dat is belangrijk.”

Ook bij zijn spelersgroep zat het erg diep, gisteravond rond kwart voor tien. “Ze waren heel down in de kleedkamer, maar pas toen we ’s ochtends weer in het hotel aankwamen was de ontgoocheling het grootst. Niet alleen door de nederlaag, maar ook omdat het geloof dat we het WK konden winnen echt aanwezig was. Deze groep heeft de lat hoger gelegd voor het Belgische voetbal. Het niveau van de nationale ploeg is enorm gestegen en dat moeten we vanaf nu proberen te tonen op elk groot toernooi waaraan we in de toekomst deelnemen. We moeten proberen winnaars te worden.”

“We hebben het geluk niet helemaal aan onze kant gehad”, zo analyseert Martínez de wedstrijd van gisteren. "Maar de inzet en teamwork waren fenomenaal, de spelers deden wat ze moesten doen. Het is veel moeilijker om zo te verliezen, dan wanneer je wordt weggespeeld door een ploeg die veel beter is. Hier konden de twee ploegen doorgaan, jammer genoeg waren wij het niet."

Op naar de wedstrijd om het brons en de bondscoach is ervan overtuigd dat we nog steeds een heel gretig België gaan krijgen. “Ik kan je verzekeren dat de spelers nog heel gemotiveerd zijn. Elke WK-wedstrijd blijft speciaal, ook die voor de derde plaats. Uiteraard is iedereen ontgoocheld omdat we die finale niet spelen, maar eens de bal rolt zullen mijn spelers er vol voor gaan. We moeten proberen zoveel mogelijk te winnen om zo de winnaarsmentaliteit erin te slijpen.”

En dat zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet met een veredelde B-ploeg zijn. “We zullen de komende 48 uur bekijken wie fris is. Ik ga nu geen keuzes maken om bepaalde spelers kansen te geven, maar wel om de ploeg eventueel sterker te maken. Wie speelt moet sterk en vooral mentaal fris zitten, maar ik heb het gevoel dat dat bij de meeste sleutelspelers nog goed zit. Iedereen lijkt er klaar voor.”