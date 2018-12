Roberto Martínez bezoekt onze redactie en blikt morgen in eindejaarsgesprek terug op voetbaljaar 2018: “Het was dié avond wij of Neymar” STEPHAN KEYGNAERT & NIELS POISSONNIER

30 december 2018

17u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Rode Duivels Over voetbal raken u of wij of bondscoach Roberto Martínez nooit uitgepraat. Met een gulle lach en met plezier maakte Martínez tijdens deze eindejaarsdagen tijd vrij om onze redactie te bezoeken, en om tijdens een hapje en een drankje het voetbaljaar 2018 te overlopen. Vijftien markante namen, van Hans Vanaken over Eden Hazard tot Marc Coucke - het slotwoord is aan de bondscoach. Deze krant wenst hierbij Roberto Martínez een gelukkig en voorspoedig 2019.

Eén van de namen die de revue passeert, is die van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. “Zéér ambitieus... De man houdt van voetbal en steekt vol energie. Ik heb het wel voor hem, moet ik zeggen. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer hij zal slagen met Anderlecht. Tegelijkertijd staat Marc Coucke voor ‘a big challenge’ om met de Pro League gebruik te maken van het voetbalonderzoek om het Belgische voetbal beter te maken.”

En natuurlijk ging het ook over de Rode Duivels. Onder meer over dé match tegen het Brazilië van Neymar. “Het was wij of hij, die avond (lacht). We waren zó gedisciplineerd. Meunier speelde zonder bal een óngelooflijke wedstrijd, net als Fellaini. België-Brazilië is een fantastisch gevecht geweest. Kijk, om tegen Brazilië te winnen, moet je dié dag omzeggens in elk één tegen één-duel beter zijn. Neymar, Coutinho, Marcelo... - man tegen man moet je ze kunnen afstoppen en vervolgens moet je trachten om zélf... één tegen één-acties te creëren. Het plan werkte perfect.”

Martínez stak ook opnieuw de loftrompet over Youri Tielemans. “Als je het hebt over hoe een jonge voetballer zich moet ontwikkelen, is Youri het voorbeeld. Doorbreken tot in de eerste ploeg van Anderlecht, titels winnen, kapitein worden en dan op het juiste moment de stap zetten naar het buitenland... Alleen heeft Youri tegenwoordig wel een grotere rol bij Monaco dan hij verwacht had. Youri had rustig kunnen groeien, en leren van de absolute top, maar ineens moet hij de ploeg dragen - naast hem op het middenveld staan jongens van 17 jaar. Youri Tielemans is ‘the light of the future’. Hij is de toekomst van het Belgische voetbal. Hij stond al op een WK, speelde aan de hand van Fellaini, Dembélé, Vermaelen, Kompany, De Bruyne, Hazard... Da’s van goudwaarde.”

Martínez had het voorts ook onder meer over Vincent Kompany, ‘Operatie Propere Handen’, de zwakke Nations League-vertoning in Zwitserland en een job in China. Het volledige gesprek kunt u morgen lezen in onze krant, of in de Pluszone op onze website!

Het bezoek van Roberto Martínez aan onze redactie in beeld: