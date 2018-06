Revaliderende Steven Defour ziet België op WK in rol als Standard of Liverpool: "Wereldkampioen? Waarom niet?" Stijn Joris

01 juni 2018

06u00 0 Rode Duivels "Da's nostalgie", grijnst hij. Woensdagochtend graaide Steven Defour (30) nog een shortje met het logo van de KBVB mee om in Antwerpen te revalideren. Sinds kort Rode Duivel af, maar nog niet in al zijn vezels.

In het oefencentrum in Tubeke geen spoor van Steven Defour ­dezer dagen. Hij werkt op het Antwerpse strand van Sint-Anneke aan zijn terugkeer. Zonder badhanddoek of zonnecrème. Meer dan twee maanden kon hij zijn knie amper plooien. Van de goede vorm die hij bij Burnley etaleerde, bleef niets meer over. Zijn conditie weer van nul opbouwen, kost liters zweet. Een haperende knie houdt Defour intussen 132 dagen bij een voetbalveld weg en kost hem het WK. Vorige week nam hij definitief afscheid van de Rode Duivels. Voortaan focust hij op zijn clubcarrière. Volgende week vliegt hij naar Engeland om daar het laatste deel van zijn revalidatie in te zetten.

Hoe verloopt het herstelproces, Steven?

"Ik zit in de laatste rechte lijn. Het balwerk komt er volgende week weer bij. Ik lig op schema om de start van de voorbereiding te halen."

