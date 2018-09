Relaxen voor Duivels vanmiddag: bowlen, Cirque Du Soleil en golf PJC/NP in Schotland

08 september 2018

14u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels De boog moet niet altijd gespannen staan. En dus heeft de KBVB na de zege tegen Schotland geen namiddagtraining, maar wel teambuilding voorzien.

De keuze is aan de internationals zelf om te bepalen met welke activiteit ze hun vrije namiddag in Glasgow vullen: bowlen, een Cirque Du Soleil-voorstelling bijwonen of golfen. Ook de leden van de staf zullen deelnemen. Het gaat officieel om teambuilding, maar in de werkelijkheid is het eerder leuk tijdverdrijf - de Rode Duivels kennen elkaar al jaren en vormen al een grote vriendengroep.

"Via deze manier proberen we het evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning", verklaart technisch directeur Chris Van Puyvelde de plannen. Aan inspanning geen gebrek tot dusver: vrijdagavond was er de vlotte 0-4-overwinning tegen Schotland, vanochtend stond er een trainingssessie (sommigen buiten, de meesten binnen) gepland op het oefencomplex van Celtic. Vanmiddag mag de riem even losser, zonder media in de buurt, om nadien te focussen op IJsland.