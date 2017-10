Reekshoofd op WK-loting: Duivels hebben één doel en daarvoor is dubbele winst noodzakelijk Wouter Devynck

20u48 1 Photo News Rode Duivels Winnen: dat is het enige wat telt in de resterende twee WK-kwalificatie-interlands. Bosnië en Cyprus zullen bepalen of de Rode Duivels tot de beste zeven landen van de FIFA-ranking blijven behoren. Noodzakelijk om bij de WK-loting begin december als reekshoofd de trommel in te gaan.

De kwalificatie voor het WK is al langer een feit, nu is het aftellen naar de loting. Die vindt op 1 december plaats in het Kremlin, het geografische en historische centrum van Moskou. Zürich, waar de hoofdzetel van de wereldvoetbalbond zich bevindt, is heel wat minder historisch, maar veel belangrijker is de datum waarop daar de nieuwe FIFA-ranking wordt vrijgegeven: 16 oktober. Het is op basis van die lijst dat de reekshoofden voor de loting - 32 landen verdeeld over 4 potten - bepaald worden.

Concreet: naast gastland Rusland en titelverdediger Duitsland gaan ook de eerste zes landen op de FIFA-ranking in pot 1. In de praktijk zijn dat de eerste zeven, omdat Duitsland er als huidig nummer één altijd bij zal zijn. Het statuut van reekshoofd is belangrijk, omdat je op die manier andere toplanden in pot 1 ontloopt in de groepsfase, naast Duitsland ook nog Brazilië, Portugal of Argentinië. Dat zijn op dit moment de enige naties die België nog voorgaan. De Rode Duivels staan voorlopig op plaats vijf, voor het verrassende Polen en Zwitserland. De komende interlandperiode zal bepalen of ze daar blijven staan. Bij zes op zes in Bosnië-Herzegovina en thuis tegen Cyprus is de rekensom heel simpel: dan is België sowieso reekshoofd. Enkel Peru (maar dan moet het al gaan stunten in Argentinië) kan ons dan nog voorbij. Het is pas bij een vier op zes dat Polen, Zwitserland, Chili, Colombia én Peru in theorie over ons heen kunnen. Met dien verstande dat Zwitserland nog naar Portugal moet, Chili nog naar Brazilië, Peru naar Argentinië en bovendien Colombia en Peru het nog tegen elkaar moeten opnemen. Ook in dat geval zitten we dus nog behoorlijk safe. Tenzij naast Polen en Wales ook Colombia zes op zes haalt.

Photo News

Een stuk gevaarlijker wordt het bij verlies in Bosnië. Dan hoeven de andere landen niet eens zo gek veel te presteren om te klimmen op de ranglijst. Polen (bij winst tegen Montenegro en in Armenië), Frankrijk (bij winst in Bulgarije en tegen Wit-Rusland), Colombia (bij winst in Peru en tegen Paraguay), Spanje (bij winst in Israël en tegen Albanië) en Wales (bij winst tegen Ierland en in Georgië) kunnen ons dan uit 'the Magnificent Seven' duwen. Dan kan eventueel ook nog Zwitserland bijkomen in het geval van een hele stunt in Portugal en Chili bij een halve stunt in Brazilië.

Bij een twee op zes, één op zes of nul op zes moet er zelfs niet meer gerekend worden. Dan is het statuut van reekshoofd definitief uit zicht. Alleen is het de vraag of dat zo'n ramp zou zijn. Sowieso loot België dan een topland als Duitsland, Brazilië of Argentinië. Maar mogelijke niet-reekshoofden als Frankrijk, Spanje, Italië en Engeland worden dan weer vermeden. Een probleem wordt het pas als zowat alle toplanden nog in pot 1 raken en de Rode Duivels eruit vallen. Dan zullen ze het zich nog beklagen dat ze in de resterende wedstrijden een steek laten vallen hebben.

Photo News

De huidige FIFA-ranking

1. Duitsland 1606



2. Brazilië 1590



3. Portugal 1386



4. Argentinië 1325



5. België 1265



6. Polen 1250



7. Zwitserland 1210



8. Frankrijk 1208



9. Chili 1195



10. Colombia 1191



11. Spanje 1114



12. Peru 1023



13. Wales 1089

BELGA

Photo News