Real Madrid is rond met Braziliaan Alisson, maar informeert ook naar Thibaut Courtois

Kristof Terreur in Rusland

17 juni 2018

09u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels De keepersjacht is open. Real Madrid is persoonlijk rond met Alisson, de Braziliaanse nummer één. Alleen met AS Roma lopen de onderhandelingen veel stroever. Real legde ondertussen ook een lijn uit naar Thibaut Courtois en Chelsea.

Enkel een akkoord tussen AS Roma en Real Madrid houdt een transfer nog tegen. De Spaanse topclub heeft zijn nieuwe doelman in zicht. In Madrid ligt een contract van vijf jaar klaar voor Alisson Becker, keeper die dit seizoen imponeerde bij AS Roma. Alleen op clubniveau gaapt er nog een serieuze kloof: Real heeft een bod 55 à 60 miljoen euro plus bonussen in gedachten, Roma wil 80 miljoen voor Alisson. Begin volgende week moeten de onderhandelingen beginnen.

(lees onder de foto verder)

Real heeft echter ook een alternatief achter de hand. Volgens Italiaanse bronnen wees Chelsea een bod van 40 miljoen af op Thibaut Courtois, maar volgens bronnen binnen de club won Real via een makelaar enkel info in. De Koninklijke weet wat de Rode Duivel moet kosten. Real heeft al vijf jaar een lijn uit liggen naar Courtois, maar tot een transfer of serieuze onderhandelingen kwam het nooit.

Zelf hoopt de doelman, die nog een jaar onder contract ligt bij Chelsea, op een overgang naar Madrid. Hij wil dichter bij zijn kinderen zijn, die er bij zijn ex-vriendin Marta wonen. Ook Atlético volgt het spoor Courtois in het geval Jan Oblak andere oorden kiest. PSG heeft afgehaakt. Eerste keus in Parijs is de transfervrije Gigi Buffon.

Alisson or Thibaut Courtois? Real Madrid have a personal agreement with the Brazilian, but have also recently made an enquiry about Thibaut Courtois - no ‘official official’ offer. #cfc #halamadrid pic.twitter.com/NLgyOTCpOr Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link